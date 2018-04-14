تفاصيل وموعد انطلاق مهرجان الساقية للمونودراما في دورته الـ13

يستعد قسم المسرح بساقية الصاوي، لتدشين فعاليات "مهرجان الساقية الثالث عشر للمونودراما"، والذى سيستمر بداية من الأحد 22 إلى الثلاثاء 24 من إبريل الجاري في قاعة الحكمة.



ويشترك فى المهرجان مجموعة متميزة من مؤدي المونودراما، يقدمون عروضًا مختلفة على مدار الأيام الثلاثة للمهرجان.



«الساقية للمونودراما» هو مهرجان سنوي، يهدف للاهتمام بهذا الفن، وإتاحة الفرصة للفرق المسرحية الحرة في المشاركة والظهور، بتقديم أعمالها، بالإضافة إلى دفع الحركة المسرحية الحرة بشكل عام.