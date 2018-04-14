27 أبريل.. علي الهلباوي يُحيي حفلًا في «الساقية»

يُحيي المطرب والمبتهل علي الهلباوي، حفلًا جديدًا، على خشبة مسرح النهر بساقية الصاوي- في الثامنة من مساء الجمعة، الموافق 27 أبريل الجاري.



ويغني "الهلباوي" فى الحفل، مجموعة مميزة من الأغاني، بالإضافة إلى الابتهالات، ومنها "قل للمليحة، ودوم، ومرسال لحبيبتي".



على الهلباوى المنشد والمرتل، يقدم الأغانى الدينية مع الموسيقى الغربية، وينتمى إلى عائلة فنية، حيث إن والده الشيخ محمد الهلباوى المغنى والشاعر، وقدم أيضًا مشروعًا مع "ماهر فايز" لتقديم التراث الصوفي مع التراتيل، وأداء الأغانى والأناشيد الوطنية بالإضافة إلى الإنشاد.