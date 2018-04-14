وزير الري السوداني: سد النهضة مفيد للدول الثلاث

اعتبر وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني معتز موسى، أن سد النهضة مفيد لإثيوبيا ومصر والسودان، مؤكدًا عدم وجود خطورة حال تشغيل السد.



وأعرب معتز موسى، في بيان اليوم السبت، عن أمله في أن "تتجاوز مفاوضات سد النهضة العقبات والتحديات التي تواجه الدول الثلاث"، وذلك حسب وكالة سبوتنيك الروسية.



وقال الوزير السوداني إن "عملية تشغيل السد ليس بها أي مخاطر" معتبرًا أن "السد سيعمل على إحداث تحول حقيقي في المجالات الاقتصادية للدول الثلاث".



كما أكد موسى ضرورة استكمال إجراءات الربط الكهربائي بين مصر والسودان، واستعداد الطرفين للانتهاء من الخطوات اللازمة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الجانبين قطعا أشواطًا في تنفيذ البنية التحتية ذات الصلة بالإنتاج الكهربائي.