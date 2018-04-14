برلماني عن شهداء مصر: سنقضى على الإرهاب

نعى النائب عاطف عبد الجواد، شهداء مصر الأبطال من القوات المسلحة الذين قضوا- صباح اليوم-؛ دفاعا عن الوطن وأمنه وأمانه، خلال تصديهم بكل بسالة وفدائية وعزيمة لمحاولة إرهابية غاشمة بمنطقة وسط سيناء.



وقال "عبد الجواد"- في بيان له اليوم- إن هؤلاء الشهداء يضحون بأرواحهم؛ لينعم الشعب ومن قبلهم البلد بالأمن والأمان وأن يعم الاستقرار أرجاء الوطن، مشيدا بالبطولات والملحمة التاريخية التي صنعها وسطرها- وما زال- الجيش المصري في العملية الشاملة سيناء 2018، والروح القتالية العالية التي يتمتعون بها، وروح اليقظة التي يتحلى بها رجالنا؛ للقضاء على قوى الشر.



وأكد عضو مجلس النواب، مساندة الشعب المصري لرجال القوات المسلحة والشرطة البواسل في حربهما على الإرهاب، وذلك من خلال دعم ومساندة القيادة السياسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وأن مثل هذه الأفعال لن تزيدنا إلا بالعزيمة والقوة والتماسك؛ من أجل تطهير أرض مصر من هؤلاء الإرهابيين والتكفيريين.