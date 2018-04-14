القاهرة : السبت 14 أبريل 2018
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القبلة
السبت 14/أبريل/2018 - 06:21 م

«فتوى الأزهر»: قراءة المأموم خلف الإمام محل خلاف

«فتوى الأزهر»: قراءة
وليد عبدالعظيم
dostor.org/2128635

قالت لجنة الفتوي بالأزهر، إن الفقهاء اختلفوا في قراءة المأموم خلف الإمام، فذهب الحنفية إلى أن المأموم لا يقرأ مطلقا خلف الإمام حتى في الصلاة السرية، وقالوا: يستمع المأموم إذا جهر الإمام وينصت إذا أسر، لحديث ابن عباس قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ خلفه قوم، فنزلت {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا}.

وأضافت: "ذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا تجب القراءة على المأموم سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة". ونصوا على أنه يستحب للمأموم قراءة الفاتحة في السرية".

وأشارت إلي أنه ذهب الشافعية إلى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة مطلقا سرية كانت أو جهرية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب.

وأضافت في فتوى لها، أن الراجح هو قول الجمهور القائل بعدم وجوب القراءة على المأموم، وأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، ولكن تستحب القراءة، خروجا من الخلاف.
يذكر أن فتوى الأزهر جاءت ردًا على سؤال يقول: هل الفاتحة واجبة على المأموم في صلاة الجماعة؟

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