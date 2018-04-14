البنتاجون يكشف تفاصيل العدوان الثلاثي على سوريا

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، السبت، ضرب 3 أهداف في سوريا من خلال 105 قذائف وصواريخ في غارات شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا فجر اليوم.



وقالت دانا وايت المتحدثة باسم البنتاجون، في مؤتمر صحفي اليوم: "نحن لا نسعى إلى نزاع في سوريا، لكننا لا يمكن أن نسمح بهذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، وضربنا كل الأهداف بنجاح والضربات مبررة ومشروعة ومناسبة"، وذلك حسب قناة "فوكس نيوز الأمريكية.



وأشارت الدفاع الأمريكية إلى أن لديهم أدلة تؤكد تورط النظام السوري بهجوم دوما الكيميائي في غوطت دمشق الشرقية.



وأوضح كينيت ماكينزي رئيس لجنة رؤساء هيئات الأركان للقوات المسلحة الأمريكية، أن دفاعات سوريا لم تسقط أي صاروخ من صواريخ الدول الثلاث.