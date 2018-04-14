منة خليل تعرض أحدث تصاميمها في مهرجان أسبوع الموضة العالمي

تستعد مصممة الأزياء المعروفة منة الخليل، لعرض أقوى صيحات الموضة، في "الفساتين وملابس الكاجوال" خلال الدورة الأولى من مهرجان "أسبوع الموضة العالمي" المقرر إقامته على مدار يومي ٥ و٦ مايو القادم، في أحد الفنادق الكبري بمنطقة الدقي.



ويعد " أسبوع الموضة العالمي" من أهم المهرجانات في مصر والوطن العربي الذي يهتم بأحدث الصيحات من "فساتين وماكياج وتصوير"، وكل ما يخص عالم المرأة العربية.



وتعتمد منة خليل في المهرجان علي إبراز مجموعة جديدة من ملابس الكاجوال التي تضم "الجاكار والسوفت والجادو والتل المطرز والشيفون المطرز والجينز والبوبلين مع القطن والحرير والأحجار التي تظهر في العقيق الملون واللولي والكريستال والعقيق الهندي".



وتُظهر "خليل" في المهرجان مجموعة كبيرة من قطع "الكاجوال" التي تقدم منه القصات الحديثة والمتنوعة من ذوقها الخاص، وتضع بصماتها في تصميمها التي استخدمت فيه الأقمشة الكتان والقطن والبوبلين والسوفت وقطع كوكتيل تناسب المناسبات البسيطة مثل "عقد القران أو حفلات الزفاف بالنهار أو أعياد الميلاد، وهذه القطع صُمِّمَت من فساتين وبِدَل وجِيَب وجواكت وبلوزات وتوب وشميزات، استخدمت فيه خامات مختلفة التي تواكب الموضة وتعتمد على الابتكار.



كما استخدمت خامات مختلفة في كل قطعة؛ كي تناسب مجتمعنا العربي، وتوظيفها لتتميز بالطابع الشرقي الخالص، وخصوصا الفساتين الطويلة والقطع الواسعة، وإبراز الألوان "الاصفر والنفسجي والأخضر والزهري" التي تعطي للتصميم شكلا مختلفا يتناسب مع الموضة الحديثة.



مهرجان أسبوع الموضة العالمي، ترأسه سيدة الأعمال نهي حمدي، ومدير عام المهرجان المغربي عبد العالي طارق، ومنظم الحفلات المعروف هشام مصطفى.



يذكر أن منة خليل بدأت حياتها في عالم الاكسسوارات والموضة؛ بعد انتهاء دراستها في عالم الأزياء، منذ 10 سنوات تقريبا، وصممت بعض الاكسسوارات لنجوم الفن، منهم "نيرمين" و"ايمي طلعت زكريا" وغيرهما.



وقدمت أول "كولكشن" لها، بتصوير احترافي في الصيف، الذي حقق نجاحا وصدي كبيرا في عالم الموضة عند الناس، وآخر في الشتاء يحمل اسم "Winter joy" واستخدمت فيه الأحجار التي تعتمد في الاكسسوارات على العقيق والفيروز واللولؤ والمرجان والاماتيست والكوارترز والجادو.