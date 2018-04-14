«أبوشقة» يستقبل محافظ الدقهلية: «لقاءات دورية مع المسئولين»

أكد المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد، إن لقاء اللواء أحمد شعراوي محافظ الدقهلية نهج جديد سيلتزم به الحزب، مضيفًا «سنكون أمام لقاءات دورية مع كبار المسئولين في حزب الوفد خلال الفترة المقبلة وتكون بداية لإثراء الفكر الديمقراطي بحيث يكون المسئول وجهًا لوجه مع الشعب».



وأضاف «أبوشقة» خلال كلمته في الندوة التي يعقدها حزب الوفد بحضور اللواء أحمد شعراوي محافظ الدقهلية: «عندما نكون أمام أبواب مغلقة نكون أمام فساد يترعرع داخل أي مؤسسة» مشيرًا إلى أن الحزب سيستمر في هذا النهج لعقد لقاءات مباشرة بين المسئول خلال الفترة المقبلة».