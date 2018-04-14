القاهرة : السبت 14 أبريل 2018
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السبت 14/أبريل/2018 - 06:11 م

ضبط ربة منزل لصرفها معاش والدتها المتوفاة بالإسكندرية

ضبط ربة منزل لصرفها
متابعات
dostor.org/2128625

تمكنت إدارة شرطة البريد، من ضبط «ن. ن. م» 31 سنة، لقيامها بالاستمرار في صرف المعاش الخاص بوالدتها المتوفاة في 2017، من ماكينات الصرف الآلى التابعة لمنطقة بريد الإسكندرية، مستغلة في ذلك وجود الفيزا الخاصة بوالدتها والرقم السرى بحوزتها.

بلغ إجمالي المبالغ التي قامت بصرفها 945 جنيها، والاستيلاء عليه لنفسها دون وجه حق وقامت بسداد المبلغ، وأمر اللواء قاسم حسين مساعد الوزير لشرطة النقل والمواصلات، بتحرير المحضر اللازم لإدارة شرطة البريد وإرساله بالمتهمة لقسم شرطة محرم بك لقيده وعرضه على النيابة.

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