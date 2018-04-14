سقوط هارب من أحكام متلبسًا بسرقة «مهمات» محطة قطار الزقازيق

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد الزقازيق من ضبط ع.أ.س، 25 عامًا، محكوم عليه وهارب في قضية، متلبسًا بسرقة مهمات مصلحية خاصة بهيئة السكك الحديدية، 5 قطع فرامل، من داخل حوش المحطة.



وبتفتيشه وقائيًا عثر بحوزته على سلاح أبيض "مطواة قرن غزال"، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة.



وأمر اللواء قاسم حسين، مساعد الوزير لشرطة النقل والمواصلات، بتحرير المحضر اللازم بقسم شرطة محطة سكك حديد الزقازيق وإرسال المتهم والحرز لقسم شرطة أول الزقازيق لقيده وعرضه على النيابة.