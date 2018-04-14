بلاها جيم.. 5 طرق لحرق الدهون

ينفق الكثيرون أموالهم بصالات الجيم وعيادات أطباء التغذية لحرق السعرات الحرارية والحصول على جسم صحي وسليم.



يمكنك حرق السعرات الحرارية من دون الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، وذلك من خلال اتباع عدة طرق يمكنك ممارستها في المنزل للحصول على جسم صحي ورشيق، وفقًا لما ذكره موقع health الطبي.



أبدأ اليوم مع ممارسة الرياضة



تساعد بعض ممارسة الرياضة بالمنزل في الصباح على فقدان 20% من دهون الجسم، ووفقًا لدراسة أجريت عام 2013 في المجلة البريطانية للتغذية، أثبتت أن ممارسة بعض التمارين الرياضية الخفيفة لمدة 10 دقائق يمكنها في حرق الكثير من الدهون.



رياضة القفز



تعتبر رياضة القفز من التمارين التي تساعد في حرق دهون الجسم الزائدة، حيث أثبتت دراسة صدرت مؤخرًا من جامعة "ولاية كولورادو"، أن ممارسة دقيقتين يوميًا لرياضة القرفصاء قادرة لحرق كمية لا بأس بها من دهون الجسم تقدر بـ 200 سعرة حرارية.



قيلولة الشتاء



المعروف لدى الكثيرين أن فصل الشتاء يصيب الإنسان بالكسل، وتساعد قيلولة الشتاء في حرق الكثير من السعرات الحرارية.



المشي



أكد أطباء السمنة أن المشي لمدة 15 دقيقة يوميًا يحرق ما يقرب من ثلاثة أضعاف السعرات الحرارية بالجسم، بالإضافة إلى أنها تساعد على الهضم، وتحسين الحالة المزاجية.



السرعة في الأداء



تساعد السرعة في حرق المزيد من السعرات الحرارية، ووفقًا لدراسة نشرت عام 2015 من جامعة ولاية أوهايو، التى أثبتت أن السرعة في الأداء سواء في العمل أو انجاز أي مهمة، قد تساعدك على إذابة ما يصل إلى 20٪ أكثر من السعرات الحرارية، مقارنًة مع الحفاظ على سرعة ثابتة.