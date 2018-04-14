​ صفعة ثلاثية لـ... الأمم المتحدة

العدوان الثلاثى الذى استهدف سوريا، فجر السبت، لم يكن غير جريمة مكتملة الأركان، لا يوصف من ارتكبوها إلا بأنهم إرهابيون أو على أقل تقدير «بلطجية». ويخدعك من يحاول جرّك إلى أى تفاصيل يسكنها الشيطان، وتمضغها الغربان، ويتجاهلها المتعاطفون بأجر، ويختلف عليها من لا ناقة لهم فى الموضوع ولا جمل، ويجتهد فيها هواة الصيد فى الماء العكر، لاصطياد ما للمزايدة على أطراف أو السجود لأخرى.



ما لا يمكن الخلاف عليه أو الاجتهاد بشأنه، هو أننا أمام عدوان على دولة ذات سيادة، انتهكت فيه الولايات المتحدة، بريطانيا وفرنسا، ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى، ولا مجال فى ذلك لوجهات النظر أو الأخذ والرد، لأن العدوان تم دون موافقة مجلس الأمن، الذى من المفترض أنه يتحمل المسئولية الرئيسية عن حفظ السلام والأمن الدوليين. وأكد مجددًا أن منظومة العلاقات الدولية قائمة على معادلات القوة والقهر والإكراه، وضعها «بلطجية» وأنتجوها وحققوها، خارج القانون وضده، وتمكنوا من اختطاف مؤسسات صنع القرار الدولى بالقوة العسكرية، وحوّلوها إلى شركات خاصة لا تخدم غير مصالحهم.



لـ«البلطجية» الثلاثة، أهداف مختلفة عن تلك التى أعلنوها. فرنسا تحاول أن تنتزع لنفسها موطئ قدم فى المنطقة، وتقوم بتقديم أوراق اعتمادها لإدارة «ترامب» باعتبارها الشريك الأوروبى الأكثر جدارة بالثقة. ولمشاركة بريطانيا أسباب كثيرة أقلها توتر علاقاتها مع روسيا على خلفية محاولة اغتيال الجاسوس الروسى سكريبال. أما المصالح الأمريكية فمستقرة فى شرق الفرات بقواعد عسكرية تضم ألفى جندى وعددًا غير معروف من «المرتزقة» وصفهم تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية بـ«متعاقدين أمنيين». وكان للصدفة وربما لسبب آخر، فضل تزامن العدوان مع ظهور ذلك التقرير، ربع السنوى، الذى كشف للمرة الأولى عن وجود نحو خمسة آلاف وخمسمائة «متعاقد أمنى»، من جنسيات مختلفة، فى سوريا والعراق. وكان التقرير السابق، الصادر مطلع يناير الماضى، قد تناول المرتزقة المتواجدين فى العراق فقط!.



حوالى ١١٠ صواريخ تم إطلاقها، قيل إنها استهدفت مناطق مدمرة أصلًا، وقيل أيضًا إن منظومة الدفاع الجوى السورية تصدت لها وأسقطت معظمها. وحسب المعلومات المتوفرة، إلى الآن، فإنها لم تلحق أى خسائر تُذكر، سوى نسفها لأى رهانات على دور دولى أو إقليمى فى حل المعضلة السورية. مع الصواريخ تبددّت أوهام أو أحلام إجراء تغييرات فى موازين القوى الدولية أو الإقليمية، الواقعية على الأرض، أو حتى الافتراضية التى تسكن الخيال.



مع الصواريخ، أو مع الريح، ذهبت أيضًا ذريعة الهجوم الكيماوى المزعوم، الذى لا يوجد إلى الآن ما يثبت حدوثه. ولاحظ أن شن الغارات حدث قبل ساعات من وصول مفتشين من «منظمة حظر السلاح الكيماوى» الذين كان مقررًا أن يصلوا إلى دمشق، يوم السبت. كما أخذت الريح أو الصواريخ، فى طريقها، ديمقراطية الغرب المزعومة، بحدوث العدوان دون موافقة الكونجرس الأمريكى، وقبل عودة مجلس العموم البريطانى إلـى الانعقاد، الإثنين. ولم تجد تيريزا ماى، رئيسة الوزراء البريطانية، حرجًا فى إعلان أنها اتخذت قرار المشاركة دون الرجوع إلى المجلس، الذى كانت معارضته للقرار متوقعة.



ما قد يثير دهشتك، هو أن الحوَل أصاب أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وبدلًا من إدانته للعدوان، الذى نكرر أنه ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى. بدلًا من ذلك، أعرب المذكور عن «خيبته العميقة» من فشل مجلس الأمن فى التعامل مع الأزمة. وفى البيان الذى أصدره بعد منتصف ليل الجمعة بتوقيت نيويورك، كان لافتًا أن «جوتيريش» تجاهل الإشارة إلى بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، التى سبق أن أعلن دعمه الكامل لها، فى الجلسة المفتوحة الطارئة التى عقدها مجلس الأمن، بطلب من روسيا، والتى عبر فيها الأمين العام عن غضبه من التقارير المستمرة حول استخدام أسلحة كيماوية فى سوريا، وأكد أن خطورة تلك الادعاءات «تتطلب إجراء تحقيق شامل باستخدام خبرات محايدة ومستقلة ومهنية».



لو سألتنى عن موقفى من العدوان، سأقول إنه الموقف نفسه الذى أعلنته الخارجية المصرية وأعربت فيه عن قلقها البالغ من التصعيد الراهن. أى عاقل سيرفض، بالتأكيد وبشكل قاطع، استخدام أى أسلحة محرمة دوليًا على الأراضى السورية، أو على غيرها، شريطة أن يسبق الرفض أو الإدانة «إجراء تحقيق دولى شفاف وفقًا للآليات والمرجعيات الدولية». وأى عاقل منصف سيتضامن مع الشعب السورى الشقيق «فى سبيل تحقيق تطلعاته للعيش فى أمان واستقرار، والحفاظ على مقدراته الوطنية وسلامة ووحدة أراضيه، من خلال توافق سياسى جامع لكل المكونات السياسية السورية بعيدًا عن محاولات تقويض طموحاته وآماله».

فقط أختلف مع الخارجية المصرية فى دعوتها «المجتمع الدولى والدول الكبرى لتحمل مسئولياتها فى الدفع بالحل السلمى للأزمة السورية بعيدًا عن الاستقطاب»، بعد أن ثبت للمرة الـ«مش عارف كام» أن ما يوصف المجتمع الدولى وما يزعمون أنها «دول كبرى» لا يعترفون إلا بمعادلات القوة. وهنا تكون الإشارة واجبة إلى أن سفير روسيا لدى واشنطن أخطأ حين وصف العدوان بأنه إهانة للرئيس الروسى، لأن الصفعة الثلاثية هوت على «قفا» الأمم المتحدة، مجالسها، هيئاتها.. وميثاقها.