شرطة النقل تقبض على نشال بمحطة مصر

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد القاهرة من ضبط م. ف. ي، 20 عامًا، هارب من الحكم عليه في قضيتين، متلبسًا بنشل حافظة نقود بداخلها مبلغ 1120 جنيهًا من ع. ر. م، 52 عامًا، أثناء وجودهما داخل القطار رقم "80"، القاهرة ــ أسوان، حال تحركه من محطة سكك حديد القاهرة.



وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، وأمر اللواء قاسم حسين، مساعد الوزير لشرطة النقل والمواصلات، بتحرير المحضر اللازم بقسم شرطة محطة سكك حديد القاهرة وإرسال المتهم والحرز لقسم شرطة شبرا لعرضه على النيابة.

