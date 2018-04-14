انفراد.. أحمد الشناوي خارج مونديال روسيا رسميًا
كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها أحمد الشناوي، حارس مرمى فريق الزمالك، خلال الساعات الماضية، عن مفاجأة سيئة للاعب ولجماهير القلعة البيضاء.
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كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها أحمد الشناوي، حارس مرمى فريق الزمالك، خلال الساعات الماضية، عن مفاجأة سيئة للاعب ولجماهير القلعة البيضاء.
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نظم اللواء أحمد رأفت رئيس مركز ومدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية ونوابه، يومًا بيئيًا بقرية منية سندوب التابعة للوحدة المحلية بنقيطة. تمت الحملة وتم رفع 650 م ناتج تطهير و80 طن قمامة ومراجعة أعمال ...
أقيم اليوم السبت، على هامش فعاليات الدورة العشرين لمهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى، برئاسة الناقد عصام زكريا، مجموعة من الورش التى نظمتها الإدارة العامة للإنتاج، تحت إشراف المونتيرة منار حسنى. ...
شهد دير مارمينا بمنطقة كينج مريوط غرب الإسكندرية، صباح اليوم، قداس الذكرى السنوية الأولى لشهداء الكنيسة المرقسية، بحضور أسر الشهداء. وترأس صلاة قداس الذكرى السنوية الأنبا كيرلس أفا مينا رئيس دير ...