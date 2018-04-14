مصرع طفل وإصابة آخر فى حادث انقلاب توك توك ببنى سويف

لقى طفل مصرعه وأصيب آخر، اليوم السبت، فى انقلاب توك توك على الطريق الزراعى بنى سويف الفيوم فى المنطقة الواقعة بين قريتى ابشنا ودنديل.



ونقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق إسعاف بنى سويف فتحى أحمد، 13 عامًا مقيم بمدينة ناصر، جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى بنى سويف العام، فيما تم نقل عبدالرحمن ناصر سيد، ١٣ عامًا مقيم بمدينة ناصر، مصاب باشتباه كسر بالذراع اليمنى مع اشتباه ما بعد الارتجاج إلى قسم الاستقبال بالمستشفى العام لتلقى العلاج اللازم داخل المستشفى.