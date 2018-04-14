جامعة سوهاج تنعي شهداء الوطن وتشيد بصلابة القوات المسلحة

نعى مجلس جامعة سوهاج، برئاسة الدكتور أحمد عزيز، اليوم، شهداء مصر من جنودنا الأبرار الذين استشهدوا فجر اليوم إثر هجوم إرهابي مسلح استهدف اقتحام أحد معسكرات القوات المسلحة، وسط سيناء قبل أن يتم التعامل معه وإحباطه.



وأشاد رئيس الجامعة، بقوة الجأش التي يظهر ويتميز بها دائمًا الجيش المصري والذي أحبط اليوم محاولة اقتحام معسكر وسط سيناء، وقتل جميع العناصر الإرهابية والذين بلغ عددهم 14 إرهابي، مؤكدا على إفلاس تلك الجماعات التي تم ضربها بقوة وصلابة خلال العملية الشاملة سيناء 2018.