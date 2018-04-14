رئيس «امتحانات الثانوية»: جهات سيادية تختار ورقة الأسئلة النهائية (حوار)

- رضا حجازى تعهد بصياغات واضحة لا تحتمل التأويل.. واحتساب درجة لكل خطوة فى المسائل الرياضية

- بدأنا الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة المقبلة منذ العام الماضى

- 4 نماذج امتحانية فى كل مادة وواضعو الأسئلة لا يعرفون النموذج النهائى

- عقوبات تنتظر مقدرى الدرجات المقصرين و16 «بوكليت» فقط لمقدر الدرجات يوميًا

- توفير احتياجات استراحات المعلمين.. ولجان برئاسة المحافظين للمساعدة فى تحقيق الانضباط



كشف الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام رئيس امتحانات الثانوية العامة، عن استعدادات وزارة التعليم للمهمة السنوية الأصعب، التى ستبدأ فى الثالث من يونيو المقبل، عندما يدخل ما يزيد على نصف مليون طالب اللجان لاجتياز مرحلة التعليم الأساسى إلى الجامعات.



وأكد «حجازى»، فى حواره مع «الدستور»، توفير كل الضمانات لسرية نماذج الأسئلة، موضحًا أن جهات سيادية تختار النموذج النهائى للامتحان.



ولفت إلى دراسة إحصائيات السنة الماضية من حيثية الأسئلة ونتائج الطلاب، لتحديد الإيجابيات والالتزام بها، وكذلك تفادى أى سلبيات.

ووصف إجراءات هذه السنة بـ«الخاصة» والجديدة لمواجهة الغش الإلكترونى ومثيرى الشغب، محذرًا من العقوبات القانونية القاسية التى تنتظر كل من يفكر فى الغش، مشددًا على أن الوزارة ستتابع الامتحانات فى كل أنحاء الجمهورية عن طريق غرفة العمليات، التى ستعد تقارير يومية عن سير اللجان، وستتدخل إذا تطلب الأمر ذلك.



■ نبدأ من امتحانات صفوف النقل التى ستبدأ نهاية الشهر الجارى.. كيف استعددتم؟

- بدأنا الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسى ٢٠١٧-٢٠١٨ بمجرد انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول، من خلال تجميع الامتحانات لمختلف المراحل بداية من الصف الثانى الابتدائى وحتى الثانى الثانوى، وحللنا كل السلبيات والأخطاء التى وردت فى الاختبارات، وعلى أساسها عقد مستشارو المواد فى الوزارة ورش عمل واجتماعات مع الموجهين العموميين فى المحافظات والإدارات فى بعض الأحيان عن طريق الـ«فيديو كونفرانس»، لتدريبهم على كيفية تفادى تلك الأخطاء والسلبيات، إضافة إلى وضع أسئلة تتطابق مع مواصفات المركز القومى للامتحانات.

■ ما أهم توجيهاتكم لواضعى أسئلة امتحانات النقل؟

- نعمل من خلال منظومة جماعية وبشكل علمى أكاديمى، وبناء على هذا فقط وجه مستشارو المواد الزملاء المسئولين عن وضع الأسئلة بضرورة التركيز على صياغة واضحة لأسئلة الامتحان والبُعد عن الغموض والتخمين، والاهتمام بقياس المستويات المعرفية للطلاب وليس بند الحفظ والتلقين فقط، بجانب التشديد على تجنب الأجزاء التى أعلنت الوزارة تخصيصها للاطلاع فقط.

■ ألا ترى أن السماح لمعلمى المرحلة الابتدائية بتصحيح كراسات إجابة طلاب الصف السادس فى فصولهم يؤثر على مصداقية تقدير الدرجات؟

- اتخذنا هذا القرار بناء على طلبات متكررة من عدد من الزملاء المعلمين بخصوص تضررهم من تصحيح كراسات إجابات الصف السادس الابتدائى فى مدارس غير مدارسهم، بعد قرار المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجماعى بتحويل الصف السادس الابتدائى إلى سنة نقل عادية، وليست شهادة، وذلك بسبب طول المسافات فى كثير من المناطق بين المدارس، وبناء عليه استجاب الوزير الدكتور طارق شوقى لهم لتخفيف الأعباء عن كاهل الزملاء المعلمين.

وهذا القرار لا يعنى بأى حال تخلى الوزارة عن مبدأ الشفافية والنزاهة والدقة فى تقدير إجابات الطلاب، إذ سيفحص موجهو الإدارات فى المديريات التعليمية ١٠٪ من كراسات إجابات الطلاب فى كل مادة، قبل إعلان النتيجة للتأكد من سلامة إجراءات ودقة عمليات التصحيح.

■ ماذا عن مشكلات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا «stem»؟

- لدينا حاليًا ١١ مدرسة للعلوم والتكنولوجيا stem، ونحن حريصون على احتواء أبنائنا من الطلاب وتقديم كل الدعم لهم، خصوصًا أنهم متفوقون علميًا، وهو ما حدث بالفعل بالنسبة لعدد من الشكاوى، التى تقدم بها الطلاب أو ممثلو مجالس الأمناء، حيث إننا أنهينا مشكلة الكهرباء والإنترنت فى عدد من المدارس، مع إعلان النتائج مبكرًا، وإرسال مفاهيم المواد للطلاب.

كما ندرس حاليًا حل مشكلة «الكانتين» بشكل نهائى وجذرى، ولا يتبقى إلا «النسبة المرنة»، وهى مشكلة تخص وزارة التعليم العالى المسئولة عن تنسيق ودخول خريجى المدارس للجامعات.

وبشكل شخصى، أتمنى حل هذه المشكلة حرصًا على استمرار تفوق الطلاب بعد انتهاء دراستهم فى مرحلة التعليم الأساسى، وأدعوهم لبذل الجهد والتميز للحصول على ترتيب على دفعتهم لدخول الكليات، التى يتمنون الالتحاق بها.

■ كيف تنظرون إلى دور المعلمين فى المنظومة؟

- هم قلب العملية التعليمية وعمودها، ونحن دون المعلم الجيد والمؤهل لن نستطيع أن نحقق المستهدف، لذلك فنحن فى قطاع التعليم العام بشكل واسع نضع تدريب المعلمين، سواء فى المدارس أو الموجهين، على رأس أولوياتنا، فالتدريب المستمر على أحدث الأمور التربوية والتعليمية شىء أساسى لتطوير منظومة التعليم برمتها، كما أن الوزير الدكتور طارق شوقى يشرف على برامج طموحة من أجل الارتقاء بمستوى المعلم، مثل مشروع «المعلمون أولًا».

■ يتبقى أقل من شهرين على امتحانات الثانوية العامة.. ما أبرز استعداداتكم؟

- لدينا استعدادات خاصة لامتحانات الثانوية، ونحن نسير فيها وننفذها وفق جدول زمنى، مستفيدين من تجربتنا التى أشاد الجميع بنجاحها السنة الماضية.

■ كيف تعاملتم مع سلبيات السنة الماضية؟

- بمجرد نهاية السنة الماضية، بدأنا على الفور استعداداتنا لامتحانات هذا العام، بتحليل نتائج المواد ونسب نجاح الطلاب فى كل محافظة وأكثر المواد رسوبًا، وأعطينا تعليمات لموجهى بعض المواد فى عدد من المحافظات بمتابعة مستوى الأساتذة لتلافى حدوث نسب الرسوب الكبيرة، وبالفعل نسعى لعلاج كل السلبيات الماضية وحلها بشكل جذرى.

■ وبماذا وجّهتم لجان وضع أسئلة الثانوية هذه السنة؟

- أولًا أن تكون صيغة الأسئلة واضحة بلا أى لبس، وكذلك الإجابات، لضمان عدم تكرار أزمة اختبار اللغة الإنجليزية حينما جاءت الاختيارات غامضة وتقبل أكثر من حل. وثانيًا احتساب درجة لكل خطوة فى المسائل الرياضية، وليس درجة على الناتج النهائى للمسألة.

■ أثناء وضع نماذج الأسئلة.. ما الضمانات التى تتخذونها؟

- اخترنا اللجان المشكلة لوضع الأسئلة بكل دقة، بعد التأكد من عدم وجود أى موانع قانونية لديهم من خلال الأجهزة السيادية.

اللجان ستقدم ٤ نماذج امتحانية متساوية من حيث تدرج الصعوبة وفى أوزان الجزئيات الاختيارية، ثم ستختار الجهات السيادية واحدًا من النماذج الامتحانية الأربعة لطبعه، بحيث لا يعرف أعضاء اللجان تحديدًا أيًا من تلك الامتحانات سيوضع أمام الطلاب.

■ هل ستتكرر هذ العام ظاهرة تظلمات الطلاب؟

- نحاول دائمًا مراعاة أقصى درجات الدقة فى التصحيح، ومن أجل هذا فلن يمارس شئون تقدير كراسات امتحانات «البوكليت» إلا الأساتذة المتخصصون فى المادة، كما ستخضع كراسات الإجابة لإشراف من عناصر فنية مختصة بالجودة داخل حجرات التصحيح بالكنترول.

إضافة إلى ذلك، قررنا عقد اجتماع مفتوح مع مقدرى الدرجات للاتفاق على قواعد التصحيح، وذلك فى لقاء بواسطة «الفيديو كونفرانس» بين مستشارى المادة وأعضاء التصحيح قبل حتى بداية تصحيح العينة العشوائية فى كل مادة، ومن ناحية أخرى هناك عقوبات رادعة سوف تنتظر مقدرى الدرجات، الذين يثبت تقصيرهم فى عمليات التصحيح.

■ يشكو الطلاب دائمًا من «جمود» نموذج الإجابة الأمر الذى يحرمهم من درجات مستحقة.. هل من حل للمشكلة؟

- نموذج الإجابة مجرد إطار يحكم مقدرى الدرجات، ومن جانبنا أعطيناهم الحق هذا العام لاحتساب أى إجابة يرون أنها صحيحة إلى النموذج، وذلك بعد رفعها عن طريق مشرف حجرة التصحيح فى الغرفة، التى يعمل بها والذى يرفعها بدوره إلى مستشار المادة لإضافتها إلى نموذج التصحيح واعتمادها.

■ كيف تجرى عمليات تصحيح كراسات «البوكليت»؟

- ليس هناك اختلاف كبير فى مسألة تقدير الدرجات عن السنة الماضية، التى أثبتت نجاحها، إذ سيتم تخصيص حجرة لتصحيح كل نموذج من الامتحانات الأربعة لضمان تحقيق مبدأ العدالة، مع إلزام كل مقدر درجات بتصحيح ١٦ كراسة فقط فى اليوم الواحد لضمان عدم تسرعه وتحقيق دقة التصحيح.

وجميع خططنا التى وضعناها بالنسبة للتصحيح هى أمور زمنية تقديرية، وبالتالى لن نتردد فى إعطاء وقت إضافى لتصحيح كراسات الإجابات فى أى مادة فى حالة إذا تطلب الأمر، المهم أن يأخذ كل طالب حقه من واقع ما دوَّنه فى كراسة الإجابة.

■ لجان الشغب صداع مزمن كل سنة للقائمين على الامتحانات.. ماذا أعددتم للتعامل معها؟

- هناك إجراءات خاصة لتأمين أعمال الامتحانات فى هذه اللجان بالتنسيق مع الجهات الأمنية، خصوصًا بعد قرار الوزير بإلغاء قرار عدم إقامة لجان امتحانات فى تلك المدارس الذى اتخذناه السنة الماضية، حتى لا يتأثر الطلاب الذين لا يشاركون فى أى أعمال شغب، وأيضًا استجابة لطلبات أولياء الأمور الإنسانية.

■ وبشكل عام.. ما الجديد فى إجراءات تأمين اللجان؟

- قررنا مبدئيًا زيادة أعداد العصى الإلكترونية إلى ٨ فى كل لجنة امتحان، بهدف منع تكدس الطلاب على أبواب اللجان عند الدخول من ناحية، ولمنع محاولات ضعاف النفوس من إدخال أى أجهزة محمول أو غش إلكترونية، كما اتفقنا على توجيه أعضاء الأمن الإدارى باللجان بإجراء مسح شامل للفصول والمقاعد قبل بداية الامتحان لضمان عدم تسلل أى فرد أو إخفاء أى أداة غش إلكترونية.

بجانب ذلك، سنفعل العقوبات فى قانون مكافحة الغش وإثارة الشغب، وهو قانون صارم جدًا بالنسبة لبنوده، التى تصل إلى الحبس والغرامة المالية، علمًا بأن أى طالب سيجرم فى حالة ضبط أى جهاز محمول معه حتى لو كان مغلقًا.

■ وبالنسبة لاستراحات المعلمين المنتدبين لأعمال المراقبة؟

- هناك لجان تتبع الإدارة العامة للامتحانات بدأت بالفعل فى مراجعة متطلبات كل استراحة وتوفير احتياجات المعيشة اللائقة بالمعلمين، إضافة إلى أننا خاطبنا وزير التنمية المحلية بشكل رسمى لكى يوجه المحافظين بترؤس لجنة إدارة الثانوية العامة وإدارة الأزمات فى محافظته، ليكون شخصيًا مسئولًا مع الوزارة عن توفير كل الاحتياجات بما له من سلطات تنفيذية.

■ أنت أستاذ كيمياء متخصص وعضو بالمركز القومى للامتحانات.. بما تنصح أبناءك من طلاب الثانوية؟

- أنصحهم بالهدوء، خصوصًا خلال أداء الامتحانات، والبُعد عن مسببات التوتر، ووضع خريطة ذهنية لكل جزء فى المنهج بشكل يتيح للطلاب استرجاع المعلومات بسهولة من ناحية، ومن تثبيتها فى ذهنه من ناحية أخرى.

وعليهم كذلك أن يبتعدوا نهائيًا عن مواقع التواصل الاجتماعى أيام الامتحانات، لأن لها أثرًا سلبيًا قويًا فى تشتيت أذهان الطلاب وإرباكهم.

وللأسر وأولياء الأمور أقول: عليكم بمساعدة أبنائكم على الاسترخاء والحصول على قسط كافٍ من النوم، خصوصًا فى فترة الامتحانات، مع عدم وضع أى ضغوط عليهم، حتى لا يأتى ذلك بنتائج عكسية.

■ ماذا عن مذاكرة «الكيمياء والفيزياء» وهما من أصعب المواد بالنسبة للطلاب؟

- على الطلاب أن يتعاملوا مع المادتين على أنهما من الظواهر، وليستا مسائل رياضية، فالفهم والتحليل هما مفتاحا الحصول على أعلى الدرجات فى مواد العلوم بصفة عامة، وليس الحفظ والتلقين.

■ أخيرًا.. ماذا كان يتمنى رئيس قطاع التعليم العام عندما كان طالبًا فى الثانوية؟

- فى المرحلة الثانوية، كنت أحلم بكلية الطب، لكنى التحقت بـ«التربية» لأتخرج أستاذًا للكيمياء، وأعمل فى إدارة دكرنس التعليمية بالدقهلية، حيث اشتهرت بتفوقى فى تخصصى، قبل أن ألتحق بالعمل الأكاديمى والبحثى الذى أحبه لأطوف العالم، وأشارك فى بناء العقول.

واليوم، إذا عاد بى الزمن سألزم نفس المسار الذى سلكته، خصوصًا أننى أشعر بأن الله أكرمنى بما هو أفضل، وأدعو الله أن يوفقنى فى المهمة الثقيلة الموكلة لى أنا وكل زملائى المسئولين عن أعمال الامتحانات.