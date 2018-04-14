الدالي: الشهداء يسطرون بدمائهم الذكية صفحات خالدة بتاريخ الوطن

نعى اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، أبطال القوات المسلحة البواسل، الذين استشهدوا- فجر اليوم- خلال العملية العسكرية الشاملة سيناء 2018.



وأكد "الدالي" أن الشهداء يسطرون بدمائهم الذكية صفحات خالدة وتاريخا مشرفا للوطن والتضحية من أجله، داعيًا الله، أن يُلهم أهلهم الصبر والسلوان.



وأضاف المحافظ أن القوات المسلحة تقدم أبنائها الذين يضحون بكل غالٍ ونفيس فداءً لمصرنا الغالية، فى سبيل القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والأمان لأبناء الوطن، لافتًا إلى أن العملية الشاملة التى تنفذها وقوات الشرطة فى سيناء، حققت إنجازا كبيرا فى تدمير مخابئ ومخازن الأسلحة للعناصر الإرهابية التى تستخدمها فى قتل الأبرياء.



وقدَّم المحافظ خالص تعازيه للقيادة السياسية وقيادة القوات المسلحة، وأسر الشهداء، متمنيا سرعة الشفاء للمصابين.