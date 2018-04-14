ياسر حسّان يستقيل من الوفد: لم أستفد يومًا من الحزب

أعلن الدكتور ياسر حسان، المرشّح السابق على رئاسة حزب الوفد استقالته من الحزب، مؤكدًا أن استقالته جاءت للتفرغ لحياته الخاصة والمهنية.



وقال حسان، فى نص استقالته عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: اتخذت القرار وتقدمت اليوم باستقالتي من حزب الوفد؛ لأتفرغ لحياتى الخاصة والمهنية، منهيًا مسيرة أكثر من ١٦ سنة داخل جدران بيت الأمة لم أبخل فيها بوقت أو جهد أو مال، كما أننى أرحل عن الوفد وقد تركت تاريخًا مشرّفًا ستظل تفتخر به الأجيال القادمة من الوفديين، كما كنت شريكًا رئيسيًا فى معظم مشاريع القوانين والفعاليات الهامة للوفد خلال السنوات الماضية".



وأضاف حسان: "لم أستفد يومًا من الوفد، ولم أتلق يومًا دعمًا ماليًا ولم أترشح في قوائم الحزب لا في انتخابات ٢٠١١ ولا في انتخابات ٢٠١٥ والتي سهّلت للغير دخول البرلمان بمجهود أقل، وخضت الانتخابات في دائرة فردية ومن مالي الخاص، والحمد لله أنى أرحل وليس لي خلاف مع أحد، ولم أتأخر عن مد يد العون للوفد في أي وقت، ولم أسال من الوفد كمؤسسة ولا من أى وفدى دعمًا أو عونًا لا في شأن خاص أو في شأن عام، متمنيًا التوفيق لرئيس الوفد وللإدارة الجديدة وللوفديين فى خدمة مصر والوفد".