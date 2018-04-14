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السبت 14/أبريل/2018 - 04:57 م

بطاركة سورية يدينون العدوان الثلاثي بذريعة السلاح الكيميائي

بطاركة سورية يدينون
مونيكا جرجس- تريزة شنودة
dostor.org/2128561

أصدر بطريرك أنطاكية للروم الأرثوذكس، يوحنا العاشر، وبطريرك أنطاكية للسريان الأرثوذكس، إغناطيوس أفرام الثاني، وبطريرك أنطاكية للروم الملكيين الكاثوليك، يوسف العبسي، بيانًا مشتركًا، شجبوا واستنكروا وأدانوا ما تعرّضت له البلاد من عداون ثلاثي غاشم، من قبل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، بذريعة استخدام الدولة السورية السلاح الكيميائي.

وأكد البطاركة في بيانهم: "أن هذا العدوان الغاشم انتهاكٌ صريح للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، إذ إنه اعتداءٌ على دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة، من دون أي مبررٍ أو مسوغ". وقالوا: "ما يؤلمنا كثيرًا أن الاعتداء تم من قبل دول كبرى لم تسبّب لها سورية أيّ أذى ولم تعتدِ عليها بشكلٍ من الأشكال".

وتابع البيان: "إنّ تذرّع الولايات المتحدة، ومن معها، بأنّ الجيش السوري يستخدم السلاح الكيميائي، وأنّ سوريا بلدٌ يمتلك ويستخدم هذا السلاح، هو ادعاءٌ غير مبرر وغير مدعوم بأدلة كافية وواضحة"، مشيرًا إلى أن "توقيت هذا العدوان غير المبرر على سوريا قُبيل مباشرة لجنة التحقيق الدولية عملها في سوريا يُسهم بتقويض عمل هذه اللجنة".

ولفت رؤساء كنائس سوريا إلى أن "هذا العدوان الغاشم يفوّت فرص الحلّ السياسي السلمي، ولا يفضي إلى شيءٍ سوى تأزيم الوضع وتعقيد الوضع، كما "أن هذا العدوان الظالم يشجّع المنظمات الإرهابية ويعطيها زخمًا للاستمرار في إرهابها"، داعين "مجلس الأمن الدولي أن يلعب دوره الطبيعي في إحلال السلام، وألا يُسهم في تغذية الحروب".

ودعا البطاركة "الكنائس في البلاد المعتدية أن تقوم، انطلاقًا من تعاليم الإنجيل، بواجبها المسيحي في إدانة وشجب العدوان، ودعوة حكوماتها للالتزام بالحفاظ على السلم العالمي"، محيين "الجيش العربي السوري على شجاعته وبطولاته وتضحياته، فهو الجيش الباسل والساهر على سوريا، ونترحّم على شهدائه، ونحن كلنا ثقة بأنه لن ينثني أمام الاعتداءات الإرهابية الخارجية والداخلية، وسوف يتابع حربه بكل بسالة على الإرهاب حتى يطهّر كل شبر من الأراضي السورية. كما نثني على المواقف الشجاعة للدول الصديقة لسوريا وللشعب السوري".

وختم رؤساء كنائس سوريا بيانهم "برفع الصلاة والدعاء من أجل سلامة سوريا ونصرها وخلاصها من كل أشكال الحرب والإرهاب، ونصلي من أجل أن يحلّ السلام في سوريا وكل دول العالم. كما نصلي من أجل الشعب السوري وندعو إلى تعزيز جهود المصالحة الوطنية صونًا للوطن ولكرامة السوريين جميعًا".

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