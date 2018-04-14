السبت 14/أبريل/2018 - 04:50 م
بعد رحيل جلال..الزمالك يتراجع عن صفقتين
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استقر مسئولو نادي الزمالك على صرف النظر عن بعض الصفقات التي سبق وتم تحديدها مع إيهاب جلال المدير الفني السابق للفريق.
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