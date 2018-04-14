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السبت 14/أبريل/2018 - 04:46 م

«الأوقاف» تخاطب مركزى المحاسبات والنيابة للتحقيق فى بيع أسهم «التعمير والإسكان»

الشيخ جابر طايع،
الشيخ جابر طايع،
وكالات
dostor.org/2128555

كشف الشيخ جابر طايع، رئيس مجلس وكلاء الأوقاف، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف عن مخاطبة الوزير الدكتور محمد مختار جمعة، لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والنيابة الإدارية للتحقيق فى واقعة بيع أسهم هيئة الأوقاف المصرية في بنك التعمير والإسكان دون العرض على مجلس إدارة الهيئة أو مجلس وكلاء الأوقاف أو لجنة الاستثمار بالهيئة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المُشكّلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، السبت، لمناقشة حساب ختامى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2016-2017.

وطلبت اللجنة إفادتها بنتائج أعمال الجهاز المركزى للمحاسبات بناء على مخاطبة الوزير لرئيس الجهاز بتاريخ 12 أبريل 2018، وموافاة اللجنة بما طلبته من بيانات ومستندات من الهيئة خلال 3 أيام على الأكثر.

كان بنك التعمير والإسكان، قد أعلن عن بيع هيئة الأوقاف المصرية، عدد 8 ملايين و98 ألف سهم من حصتها بالبنك بقيمة 404.9 مليون جنيه، بسعر بيع 50 جنيهًا للسهم، منتصف يناير الماضي لتنخفض حصة الهيئة إلى 5.03% من11.43%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

وأوصت اللجنة برئاسة مصطفى سالم، بمخاطبة رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال لتشكيل لجنة تقصى حقائق لمراجعة أعمال هيئة الأوقاف المصرية.

وأشار الشيخ جابر طايع، إلى أنه تم طلب حضور رئيس هيئة الأوقاف المصرية فى 14 مارس الماضى لاجتماع مجلس وكلاء الأوقاف، وتمت مطالبته برد كتابى فى هذا الشأن ولم يرد، وتم إرسال خطاب ثان له ورفع مذكرة إلى الوزير الذى اتخذ الإجراءات اللازمة بمخاطبة الجهاز المركزى للمحاسبات والنيابة الإدارية.

وقال إن هناك مخالفة صريحة فى الشق الإجرائى، وشبهة "تربح" فى التعامل مع شركة الأوراق المالية.

وأضاف أن "الوزير وجه بتشكيل لجنة برئاستى لبحث الموضوع بالهيئة واتخاذ قرار خلال أسبوع ".

ودعت اللجنة إلى إبلاغها بما تنتهى إليه أعمال اللجنة المشكلة بقرار وزير الأوقاف رقم 79 لسنة 2018 بتاريخ 14 أبريل الماضى، بشأن بيع أسهم مملوكة للهيئة ببنك التعمير والإسكان دون الرجوع إلى مجلس وكلاء الأوقاف، وكذلك ما تنتهى إليه تحقيقات النيابة الإدارية بناء على قرار وزير الأوقاف بإحالة الأمر للنيابة الإدارية.

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