القاهرة : السبت 14 أبريل 2018
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اقتصاد
السبت 14/أبريل/2018 - 04:45 م

الدول العربية تستحوذ على 39% من الصادرات المصرية خلال فبراير

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2128554

كشفت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عن استحواذ الدول العربية على ٣٧.٨٪ من قيمة الصادرات المصرية غير البترولية، خلال فبراير الماضي، بقيمة بلغت 745 مليون دولار.

وأفادت الهيئة، اليوم السبت، بأن إجمالي صادرات مصر غير البترولية، خلال شهر فبراير لعام 2018، سجلت نحو 1.99 مليار دولار، مقارنة بـ1.77 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق له، بنسبة نمو تصل لـ13%، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط «أ ش أ».

وأكملت أن قيمة صادرات مصر غير البترولية للدول العربية فقط، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، بلغت نحو 1.51 مليار دولار.

فيما سجلت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية لدول الاتحاد الأوربي نحو 539 مليون دولار، خلال فبراير الماضي، لتحقق نحو1.09 مليار دولار في أول شهرين بعام 2018، لتأتي بالمركز الثاني في المجموعات الدولية المستوردة من البلاد.

وأضافت الهيئة أن قيمة الصادرات غير البترولية للدول الإفريقية دون العربية بلغت نحو 127 مليون دولار، خلال فبراير، لتسجل نحو 224 مليون دولار خلال أول شهرين للعام الجاري.

وسجلت قيمة صادرات مصر غير البترولية للولايات المتحدة الأمريكية، خلال فبراير 2018، نحو 96 مليون دولار، لتسجل نحو 184 مليون دولار خلال أول شهرين من العام الجاري.

كانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أظهرت في 8 أبريل الجاري، ارتفاع العجز في الميزان التجاري المصري خلال يناير 2018، بنسبة 4%، على أساس سنوي.

وذكر الجهاز المركزي أن قيمة الصادرات المصرية، خلال يناير 2018، صعدت بنسبة 7% لتبلغ 2.15 مليار دولار، مقابل صادرات بلغت قيمتها 2.01 مليار دولار في يناير 2017.

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