أقباط من أجل الوطن: ما تتعرض له سوريا عدوان غير مبرر

أكد كريم كمال، رئيس الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن، أن بيان رؤساء الكنائس في سوريا، هو بيان وطني وليس سياسيًّا، من منطلق الدور الوطني للبطركيات والكنائس الموجودة في الشرق الأوسط للحفاظ على الأوطان والوجود المسيحي فيه.



وأضاف "كمال"، لـ«الدستور»، أن ما تتعرض له سوريا هو عدوان غير مبرر يساعد قوى التطرف والإرهاب في الأراضي السورية.



وتابع: "نحن ليس بصدد الدفاع عن نظام سياسي، ولكن عن الشعب السوري الشقيق الذي يتعرض لأبشع أنواع الدمار منذ عدة أعوام"، مطالبا المجتمع الدولي بسرعة التدخل ووقف هذا العدوان ومحاربة الإرهابيين بدلا من ضرب بنيان الدولة السورية والمواطنين الأبرياء.