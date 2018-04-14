«مصر الثورة»: قمة الدمام العربية أمام اختبار تاريخى بشأن سوريا

أعلن حزب مصر الثورة، رفضه القاطع لاستخدام القوة لحل الأزمة السورية التى استمرت أكثر من 7 سنوات، مما كان يسمى الربيع العربي وهو فى واقع الأمر الفوضى والخراب العربى، مؤكدًا ضرورة الاتجاه لـ"السلمية".



وقال رئيس الحزب، الدكتور حسين أبو العطا -فى بيان له اليوم- إن القادة والزعماء والملوك العرب فى قمة الدمام العربية بالمملكة العربية السعودية أمام اختبار تاريخى بشأن الأزمة السورية، مطالبًا باتخاذ موقف موحد تجاهها يكفل الحل السلمى لها، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها وشعبها الشقيق.



وأشاد بالموقف المصرى الذى أعربت فيه عن بالغ قلقها من التصعيد العسكرى الراهن على الساحة السورية؛ لما ينطوى عليه من آثار على سلامة شعبها الشقيق، ويهدد ما تم التوصل إليه من تفاهمات حول تحديد مناطق خفض التوتر.