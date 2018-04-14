بريطانيا تبرر قرار ضربها سوريا

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إن بلادها راعت القانون الدولي، عند اتخاذ قرار توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا.



وذكر بيان صادر عن مكتب رئيسة الوزراء- اليوم: "مسموح للمملكة المتحدة- بموجب القانون الدولي، على أساس استثنائي- باتخاذ إجراءات؛ من أجل تخفيف معاناة إنسانية".



وأضاف البيان: "في إطار القانون الدولي؛ يحق للمملكة المتحدة استخدام القوة؛ إذا كانت هناك ثلاثة شروط، وهي: وجود مشكلة إنسانية واسعة النطاق، وعدم وجود بديل لاستخدام القوة لإنقاذ الناس، كما يجب أن يكون استخدام القوة متناسبا وضروريا، وتم التأكد من توافرها جميعا".



وشنت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، هجومًا صاروخيًّا فجر اليوم - على سوريا، استهدف مناطق عديدة في محافظتي دمشق وحمص، وأعلنوا أنهم سيطلعون حلف شمال الأطلسي «الناتو» على تفاصيل تلك الغارات.



وأعلنت القيادة العامة للجيش السوري، أن الضربة الثلاثية، شملت إطلاق حوالي 110 صواريخ باتجاه أهداف في دمشق وخارجها، وأن منظومة الدفاع الجوي السورية تصدت لها، وأسقطت معظمها.



كما أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 100 صاروخ مُجنَّح للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وصواريخ جو أرض، استهدفت منشآت عسكرية ومدنية في سوريا، كما تم استهدافها من قبل سفينتين أمريكيتين من البحر الأحمر، وطائرات تكتيكية فوق البحر المتوسط، وقاذفات "بي-1 بي" من منطقة التنف.



