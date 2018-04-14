مشروع قرار روسي بمجلس الأمن يندد بـ«العدوان على سوريا»

تستعد روسيا لطرح مشروع قرار في مجلس الأمن، يندد بـ«العدوان على سوريا».. وفقًا لما ذكرته شبكة «العربية» في نبأ عاجل لها.



وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد قال- في وقت سابق- إن موسكو دعت لاجتماع عاجل في مجلس الأمن؛ لمناقشة التصرفات العدوانية للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها على سوريا.



وشنت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، هجومًا صاروخيًّا- فجر اليوم- على سوريا، استهدف مناطق عديدة في محافظتي دمشق وحمص، وأعلنوا أنهم سيطلعون حلف شمال الأطلسي «الناتو» على تفاصيل تلك الغارات.