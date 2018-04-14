القاهرة : السبت 14 أبريل 2018
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اقتصاد
السبت 14/أبريل/2018 - 04:33 م

ارتفاع رصيد الذهب بـ«المركزي» إلى 2.8 مليار دولار

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
راندا التوني
dostor.org/2128539

كشف التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي، عن وصول إجمالي رصيد احتياطي الذهب لدى البنك المركزي بنهاية يناير 2018، إلى 2.8 مليار دولار، مقارنة بـ2.6 مليار دولار، بنهاية ديسمبر 2017.

وفي هذا السياق، أكد هاني توفيق، خبير أسواق المال، أن ارتفاع احتياطي الذهب أو انخفاضه ليس مؤشرا يدل على الحالة الاقتصادية أو وضع الاحتياطي النقدي، وإنما هو يمثل الغطاء النقدي للشركاء التجاريين لمصر، فالاحتياطي الأجنبي عادة ما يتكون من سلة من العملات العالمية، وفي تلك الحالة يعد الذهب مماثلا لتلك العملات.

وأضاف لـ«الدستور» أن زيادة قيمة الذهب أو تراجعها لا تؤثر في الاقتصاد، بل بالعكس هو على خلاف غيره من العملات، مخزون راكد لا يمكن استغلاله ولا يدر عائدا.

من جهته، قال الخبير المصرفي، كرم سليمان، إن احتياطي الذهب يمثل غطاء نقديا، ولذا فإن ارتفاعه يدل على تحسن المؤشرات الاقتصادية.

وقال إن ارتفاع رصيد احتياطي الذهب يرجع إلى اتخاذ سعر الذهب اتجاها صعوديا خلال الفترة الماضية، مما أثر إيجابًا على رصيد الذهب، وفي حالة تراجع السعر يتراجع بالتبعية احتياطي الذهب.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يستمر احتياطي الذهب في الارتفاع، خلال الفترة المقبلة، في ظل الارتفاع المستمر لسعر الذهب عالميا، بما يساعد أيضا على تقوية وضع رصيد الاحتياطي الأجنبي.

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