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السبت 14/أبريل/2018 - 04:30 م

10 مايو.. انطلاق احتفالات دير العذراء مريم بجبل الطير

صورة من الحدث
صورة من الحدث
تريزة شنودة - مونيكا جرجس
dostor.org/2128536

تنطلق فى العاشر من مايو المقبل، احتفالات دير السيدة العذراء مريم بجبل الطير فى محافظة المنيا، برعاية الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتستمر الاحتفالات حتى يوم 17 مايو.

وترجع أهمية دير جبل الطير إلى اعتباره ديرًا أثريًا منذ مرور رحلة العائلة المقدسة بها أثناء زيارتها لمصر.

غادرت العائلة المقدسة البهنسا، وسارت ناحية الجنوب، حتى وصلت إلى بلدة سمالوط، ومنها عبرت النيل إلى ناحية الشرق إلى جبل الطير، حيث يقع دير العذراء مريم بجانب دير المحرق بأسيوط، وما يلفت نظر الزائر لهذا الدير هو «المغارة» التى اختبأ فيها «المسيح» طفلًا، وأمه «مريم» هربًا من الرومان، لمدة ثلاثة أيام، بعد أن أنبع المسيح فيها بئرًا حين شعر بالعطش، فضرب يوسف النجار الأرض بعصاه ليتفجر منها الماء.

وشيدت هذه الكنيسة الملكة هيلانة أم الإمبراطور قسطنطين فى عام 44 للشهداء سنة 328 م، وهى منحوتة فى الصخر، ويتكون صحن الكنيسة المنحوت من قطعة واحدة من الصخر، وبه 12 لقانا دائريا وسط الكنيسة يستخدم ثلاث مرات فى العام بخميس العهد وعيد الغطاس وعيد الرسل، وتوجد بعض النقوش على الحجارة في أعلى الباب الغربي.

وكانت مغارة جبل الطير غير معروفة في الثلاثة قرون الأولى، حتى حضرت الملكة هيلانة، وأمرت بالحفر والنحت عن المغارة التى كشفوا عنها، وأقامت عليها الملكة هيلانة الكنيسة الأثرية والمغارة، ملاصقة للهيكل من الناحية القبلية، وهى المكان الذى اختبأت فيه العائلة المقدسة لمدة 3 أيام، وبعدها غادرت المكان.

وأطلق الأقباط على دير العذراء بسمالوط اسم دير العذراء بجبل الطير، حيث ذكر المقريزى في الجزء الرابع من كتاب «الخطط المقريزية»، معللًا سبب تسمية هذا الجبل بجبل الطير فقال إنه سمى جبل الطير، نظرًا لأن ألوفًا من طير «البوقيرس» كانت تجتمع فيه وهو طير أبيض الريش وله منقار طويل بلون سن الفيل وله أهداب حول عنقه.

10 مايو.. انطلاق احتفالات دير العذراء مريم بجبل الطير
10 مايو.. انطلاق احتفالات دير العذراء مريم بجبل الطير
10 مايو.. انطلاق احتفالات دير العذراء مريم بجبل الطير
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