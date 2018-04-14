ما بين سوريا والعراق.. الأهداف الخفية سر الهجوم والفاعل واحدا

حالة من الترقب استمرت لأيام بعد تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب بان بلاده ستوجه ضربة عسكرية لسوريا، ليستيقظ الشعب السوري والامة العربية فجر اليوم على طائرات الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا، وهي تقصف مواقع سورية، تحت زعم استخدام النظام السوري لإسلحة كيماوية فى الغوطة

في مشهد يعيد للأذهان ما تتعرض له المنطقة العربية منذ سنوات ويذكر بما حدث فى العراق عام 2003 بمبررات شبيهة لما يتم ترويجه منذ ايام تمهيدا لعملية عسكرية ضد سوريا

لقراءة المزيد عبر cross media:

