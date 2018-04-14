القاهرة : السبت 14 أبريل 2018
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07:58 ص

تركيا ترحب بالهجوم الثلاثى على سوريا
07:26 ص

نص البيان التاسع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
07:00 ص

سوريا: أخلينا المناطق التى تم الهجوم عليها مسبقًا
06:25 ص

موسكو: منشآتنا فى سوريا آمنة
06:12 ص

إصابات بين المدنيين فى حمص جرّاء الهجوم الثلاثى على سوريا
06:02 ص

مصادر سورية تعلن فشل الهجوم الثلاثى فى تحقيق أهدافه

05:33 ص

كل ما تريد معرفته عن الهجوم الثلاثى على سوريا

05:08 ص

مسئولون أمريكيون: إطلاق أكثر من 100 صاروخ على مواقع سورية
04:57 ص

تعرّف على المناطق المستهدفة فى الضربة الثلاثية ضد سوريا
04:42 ص

انتهاء الموجة الأولى من الضربات الثلاثية على سوريا
04:29 ص

ناشطون سوريون: داعش استغل الغارات الجوية لتنفيذ هجمات
04:07 ص

بريطانيا: 4 طائرات من طراز «تورنادو راف» شاركت فى الضربة ضد سوريا
تفاعلي الدستور
السبت 14/أبريل/2018 - 04:20 م

ما بين سوريا والعراق.. الأهداف الخفية سر الهجوم والفاعل واحدا

ما بين سوريا والعراق..
وليد صلاح
dostor.org/2128528

حالة من الترقب استمرت لأيام بعد تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب بان بلاده ستوجه ضربة عسكرية لسوريا، ليستيقظ الشعب السوري والامة العربية فجر اليوم على طائرات الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا، وهي تقصف مواقع سورية، تحت زعم استخدام النظام السوري لإسلحة كيماوية فى الغوطة
في مشهد يعيد للأذهان ما تتعرض له المنطقة العربية منذ سنوات ويذكر بما حدث فى العراق عام 2003 بمبررات شبيهة لما يتم ترويجه منذ ايام تمهيدا لعملية عسكرية ضد سوريا
لقراءة المزيد عبر cross media:
سوريا تحت القصف

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