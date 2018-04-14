ندوة لمناقشة فيلم «العبور» الفلسطينى بمهرجان الإسماعيلية

أقيمت اليوم على هامش فعاليات الدورة العشرين لمهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى، برئاسة الناقد عصام زكريا، ندوة حول الفيلم الروائى «العبور» للمخرج الفلسطينى أمين نايف.



أدار الندوة الناقد أسامة فطين، وتدور أحداث الفيلم عن فلسطين بعد بناء الجدار العازل وصعوبة التأشيرات للسفر إلى الجانب الآخر، ويحكى عن ثلاثة أخوة يريدون السفر لزيارة جدهم فى المستشفى، ويتم منعهم من السفر إلى أن يموت الجد.



ولد المخرج أمين نايف بفلسطين عام 1988، وحاز على درجة الماجستير فى صناعة الأفلام من جامعة البحر الأحمر بالأردن، وله عدة كتب وأفلام قصيرة نالت بعض الجوائز.



يذكر أن مهرجان الإسماعيلية السينمائي انطلقت فعالياته الأربعاء الماضى، بحضور وزير الثقافة إيناس عبدالدايم، والفريق مهاب مميش، ومحافظ الإسماعيلية، وعدد كبير من النقاد والسينمائيين، ويقام المهرجان برئاسة الناقد والكاتب الصحفى عصام زكريا، وينظمه المركز القومى للسينما برئاسة د. خالد عبدالجليل.