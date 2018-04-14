الرئيس العراقى يغادر بلاده للمشاركة بالقمة العربية فى الظهران

غادر الرئيس العراقي فؤاد معصوم، السبت، إلى المملكة العربية السعودية على رأس وفد رسمي للمشاركة بالقمة العربية الـ29، والمقرر عقدها غدا الأحد بالظهران.



وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية في بيان لها، إن الرئيس معصوم، غادر اليوم السبت، على وفد رأس وفد رسمي إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية.



وتستضيف المملكة العربية السعودية غدًا الأحد اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الـ29 وسط تهديدات وتحديات كبرى تواجه الأمن القومي العربي.

