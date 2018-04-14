اختيار 10 صحفيين للحصول على منحة رضا غنيم لتعلم الروسية

نظّمت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمود كامل، السبت، قرعة علنية لاختيار 10 صحفيين من بين المتقدمين للحصول على منحة (رضا غنيم) المجانية، لتعلم اللغة الروسية، المُقدمة من المركز الثقافي الروسي بالقاهرة.



كان المركز الثقافي الروسي قد تقدم بمنحة مجانية لتعلم اللغة الروسية، لـ10 من أعضاء النقابة، وذلك خلال احتفالها باليوم الثقافي الروسي، وأطلقت عليها النقابة اسم الزميل الراحل (رضا غنيم).



وقال محمود كامل، رئيس اللجنة، في بيان، إن الزملاء المتقدمين للمنحة 67 من أعضاء النقابة، والمنحة منقسمة لخمسة مستويات على مدار عشرة أشهر، كل شهرين مستوى كامل، وكل مستوى على مدى ثلاثة أيام، موضحًا أن قيمة المستوى الواحد تبلغ ألف جنيه، مُقدمة مجانًا للنقابة.



وأضاف كامل، أن الفائزين بالمنحة، سيقومون بالتعهد كتابيًا باستكمال المنحة للنهاية، وإن لم يستطع الفائز أن يُكمل منحته، يقوم بدفع القيمة المُستحقة كاملة، لإعطاء أكبر فرصة للصحفيين الجادين للالتحاق بها.



وجاءت أسماء الفائزين كالتالي:

الأساسي: هاني علي عسل (الأهرام)، ومدحت إمام السيد (الجيل)، ومحمود عبدالرحيم (العربي الناصري)، وإبراهيم جمال (فيتو)، ومحمد سلامة (مؤسسة الأخبار)، وعلي حسن (أخبار اليوم)، وسمر جابر (الفجر)، ومصطفى فهمي من جريدة (الأخبار)، وأحمد طاعون من (الأخبار) وفاطمة التابعي من (روز اليوسف).



الاحتياطي: إنجي فهمي من جريدة (الأخبار)، هيثم علي من مؤسسة (أخبار اليوم)، أحمد أنور من مؤسسة (أخبار اليوم)، وحسن رضا من جريدة (الجمهورية)، وأحمد إبراهيم من جريدة (الجمهورية)، وآمنة عبدالعظيم (الكرامة)، وكريم صلاح (البورصة)، وإبراهيم عبدالجواد (الجمهورية)، وباهر عبدالنعيم (التحرير)، وعلاء الخضيري (النهار).