مصر تسعى لشرائه.. 8 معلومات عن صاروخ ظل العاصفة المستخدم فى ضرب سوريا

شنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، عدوانا ثلاثيا، فجر اليوم السبت، على سوريا، باستخدام عدة صواريخ فى توجيه تلك الضربات الجوية، من بينها صاروخ يطلق عليه "ظل العاصفة" صناعته بريطانية، ويتم إطلاقه من مقاتلات حربية و3 دول فقط تقوم باستخدامه.



وتستعرض "الدستور" أبرز المعلومات عن صاروخ "ظل العاصفة" الذى تسعى مصر لشرائه:



- صاروخ "ظل العاصفة" هو سلاح بعيد المدى، بريطاني فرنسي إيطالي الصنع، من فئة صواريخ كروز cruise، التي تطلق من الجو من مقاتلات حربية.



- يزن صاروخ "ظل العاصفة" 1300 كجم وطوله 5.10 م ويبلغ مداه ما يزيد على 250 كم.



- يلبي الصاروخ المتطلبات الصعبة للهجمات المخطط لها مسبقًا ضد الأهداف الثابتة أو الثابتة ذات القيمة العالية، وله القدرة على العمل في ظروف بالغة القسوة.



- يتميز صاروخ "ظل العاصفة" بالقدرة العالية للغاية على الضرب العميق الذي يستند إلى نظام تخطيط محدد للمهام.



- بدأ تشغيل "ظل العاصفة" مع القوات الجوية البريطانية الملكية والقوات الجوية الفرنسية في عام 2003 في العراق ثم في ليبيا عام 2011.



- يستخدم صاروخ "ظل العاصفة"، 3 دول فقط فى حين تسعى دول أخرى، مثل مصر والسعودية والإمارات، إلى شرائه حيث تمنح قدرة شن ضربات عميقة لا تضاهى.



- يطلق صاروخ "ظل العاصفة" من مقاتلات "تورنادو ورافال وميراج" على أن يتم استخدامه مستقبلا من Eurofighter Typhoon.



- يطلق عليه اسم "ظل العاصفة" في بريطانيا، أما فى فرنسا فالفئة التي تستخدم منه تسمى (SCALP EG)، وهي اختصارا لـ (Système de Croisière Autonome à Longue Portée – Emploi Général)، وتعنى: "صواريخ مواجهة جوالة طويلة المدى للأغراض العامة".





