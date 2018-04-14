زيارة مرتقبة لـ«ماكرون وميركل» للفاتيكان لمناقشة الأوضاع فى سوريا

كشف مسئولون فى مقر الكرسى الرسولى «الفاتيكان»، اليوم السبت، عن زيارة مرتقبة يعقدها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، للقاء البابا فرنسيس، لمناقشة تصاعد العنف في سوريا، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الكاثوليكية «أسى برينسا».



ومن المقرر أن يلتقى الحبر الأعظيم بـ«ميركل» مطلع الأسبوع الثاني من شهر مايو المقبل، خلال زيارة تقوم بها المستشارة الألمانية لإيطاليا.



فيما ذكر المصدر أن زيارة الرئيس الفرنسى، إلى مقر الفاتيكان ما زالت قيد الدراسة، إلا أنه من المقرر أن تتم الزيارة مطلع مايو المقبل، وهو ما وصفه الكرسى الرسولي باللقاء الإيجابى، خاصة أن «ماكرون» سيجتمع بأساقفة محليين.

