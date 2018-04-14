بدء وصول قادة ورؤساء وفود الدول العربية ظهران للمشاركة بالقمة

أشارت صحيفة «عكاظ» السعودية، إلى بدء وصول قادة ورؤساء وفود الدول العربية إلى مدينة الظهران بالمملكة، للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ29، والمقرر عقدها غدًا الأحد.



وأعلنت الصحيفة عن وصول الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد، وكان في استقباله بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية، أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، وأمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، وسفير المملكة لدى الصومال رئيس بعثة الشرف محمد خياط.



كما وصل فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء بسلطنة عمان، حيث كان في استقباله بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية، أمير المنطقة الشرقية ونائبه والأمين العام لجامعة الدول العربية وأمين المنطقة وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان «رئيس بعثة الشرف» عيد بن محمد الثقفي، وسفير سلطنة عُمان لدى المملكة الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي، وقائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية للقطاع الشرقي.



كما سلطت الصحيفة الضوء على وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم والوفد المرفق له إلي مدينة الظهران صباح اليوم السبت، حيث كان في استقباله بمطار قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية، أمير المنطقة الشرقية ونائبه، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، ومعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ووزير الدولة لشئون الدول الإفريقية رئيس بعثة الشرف أحمد قطان، وسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة ناصر حمدي، وقائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي اللواء الطيار الركن عيد بن براك العتيبي.

