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الأحد 15/أبريل/2018 - 03:41 ص

غضب بين أولياء الأمور فى المدارس التجريبية بالجيزة بسبب «الفترة المسائية»

المدارس التجريبية
المدارس التجريبية بالجيزة
مصطفى علم الدين
dostor.org/2128509

طالب عددًا من أولياء الأمور بمحافظة الجيزة، من وزارة التربية والتعليم بزيادة عدد المدارس التجريبية لاستيعاب الطلاب، وكذلك زيادة عدد المعلمين، وإلغاء الفترة المسائية من خلال مذكرة تقدموا بها للوزارة.

وسطرت حالة من الغضب بين أولياء الأمور من قرار إلهام أحمد، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة؛ بسبب قرارها بخصوص تقسيم المدارس التجريبية، معتبرينه ضد مصلحة أبنائهم، مما دفعهم لتدشين هشتاج عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مطالبين بإقالتها.


وكانت إلهام أحمد، أصدرت قرارًا بتقسيم المدارس التجريبية إلى فترتين، ثلاثة أيام صباحي ويومين مسائي؛ لاستيعاب الزيادة الطلابية وكثافة الفصول في المدارس التجريبية بمحافظة الجيزة.

غضب بين أولياء الأمور فى المدارس التجريبية بالجيزة بسبب «الفترة المسائية»

غضب بين أولياء الأمور فى المدارس التجريبية بالجيزة بسبب «الفترة المسائية»

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