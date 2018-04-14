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السبت 14/أبريل/2018 - 03:53 م

خريجى «سان مارك» بالإسكندرية تنظم حملة للتبرع بالدم

حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم
أحمد عاشور
dostor.org/2128505

نظمت جمعية خريجي كلية سان مارك بالإسكندرية، اليوم السبت، حملتها السنوية للتبرع بالدم، داخل مقرها تحت شعار «اعطى اليوم ما قد تحصل عليه غدًا».

قال رامى خياط، رئيس جمعية خريجى كلية سان مارك، إن الهدف من حملة التبرع بالدم هو مد بنك الدم بكمية كبيرة من أكياس الدم لتغطية احتياجات المستشفيات بالإسكندرية، بالإضافة إلى خلق جيل من شباب سان مارك على دراية ووعى بأهمية التبرع بالدم وفوائده من خلال المحاضرات التى تنظم لهم.

وأشار أحمد الجندى، أمين عام جمعية خريجي سان مارك، إلى أن الحملة فى دورتها 37 هى الأكبر في الإسكندرية منذ 1981، وأن من يقوم بتنظيم الحملة مجموعه من شباب الخريجين، والجمعية تعمل على نشر ثقافة التبرع بالدم بين الشباب، الذين أقبلوا بكثافة للتبرع بخلاف الأعداد الكبيرة التى لم تتمكن من التبرع، نتيجة الكشف الطبي عليهم والذي جاءت نتيجته بعدم إمكانية التبرع.

وأوضح المهندس هادر ميتو، نائب رئيس مجلس أمناء سان مارك، أن الحملة تهدف إلى إمداد بنك الدم فى جامعة الإسكندرية بأنواع مختلفة من فصائل الدم الثمانية مثل A+، A-، B+ B-، O+ O-، AB+ AB-، مشيرًا إلى أن الأشخاص الذين يتبرعون بالدم هم أكثر صحة وحيوية، يعمل التبرع على تنشيط وتجديد الخلايا؛ منوهًا إلى أنه تم جمع ما يزيد على 300 كيس دم تم التبرع بها.

خريجى «سان مارك» بالإسكندرية تنظم حملة للتبرع بالدم
خريجى «سان مارك» بالإسكندرية تنظم حملة للتبرع بالدم
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