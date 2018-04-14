وزير خارجية البحرين: لا دور لقطر فى القمة العربية

أكد خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني، أن الهجمة الإعلامية القطرية على قمة الظهران تؤكد انعدام دور قطر في القمة، مشيرًا إلى أن تمثيلها بأي شكل لا يخدم الأمن القومي العربية.



وقال في تغريدات عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «إن القمة العربية بالظهران سترسل الرسالة الصحيحة الواضحة للجميع؛ أننا ننتهج العزم في البناء والتنمية والخير للجميع، وأننا ننتهج الحزم مع أي عدو يستهدف الأمن القومي العربي، وسنصل بإذن الله مهما كانت المدة والمسافة، حفظ الله صاحب الحزم والعزم».



‏‏وتابع: «الهجمة الإعلامية القطرية على قمة الظهران وإساءتهم المتواصلة إلى اليوم لخادم الحرمين الشريفين تؤكد أن قطر لا مكان ولا دور لها في القمة وتمثيلها بأي شكل لا يخدم الأمن القومي العربي».



وأضاف: «‏الكل متفائل بالقمة العربية بالظهران ونتائجها المتوقعة لصالح الأمن القومي العربي، ولا يهاجمها إلا من باع نفسه للأعداء بثمن بخس جدًا جدًا».