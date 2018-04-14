الكويت تعلن إعادة تشغيل رحلاتها الجوية إلى لبنان غدًا

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم السبت، إعادة تشغيل رحلاتها المعتادة من وإلى العاصمة اللبنانية بيروت، اعتبارًا من غد الأحد؛ وذلك بعد زوال أسباب توقف التشغيل.



وأشارت الشركة الكويتية - في بيان صحفي - إلى ركابها بمتابعة حجوزاتهم مع مكاتب الشركة أو من خلال الاتصال بمركز الاتصال على رقم (171)، معربة عن شكرها للجميع لتفهمهم وتعاونهم معها.



وكانت شركة الخطوط الجوية الكويتية قد أعلنت يوم الخميس الماضي، عن توقيف رحلاتها إلى بيروت حتى إشعار آخر بناء على تحذيرات أمنية جدية وردت من السلطات القبرصية، وحفاظًا على سلامة ركابها والتزامها بتطبيق معايير الأمن والسلامة.

