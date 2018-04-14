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السبت 14/أبريل/2018 - 03:38 م

محافظ الجيزة يُكلف بوضع لافتات على الأراضى لمنع التعامل عليها

اللواء محمد كمال
اللواء محمد كمال الدالى
مصطفى علم الدين
dostor.org/2128490

شدد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، على رؤساء المدن بالتصدى بكل قوة لأى تعد على أراضى الدولة، واسترداد كل شبر منها من دون استثناء.

واستعرض "الدالى" خلال اجتماعه برؤساء المدن بحضور نائبة لشئون المدن، اللواء أسامة شمعة عدد الأراضى المتعدى عليها، وكيف نجحت المحافظة فى استردادها، وذلك من خلال صور وفيديوهات لهذه الأراضى، مشيدًا بدور مدينة الواحات فى استرداد آلاف الأفدنة وإزالة التعديات عليها بالطوب الأبيض.

وكلف المحافظ، رؤساء المدن بضرورة وضع لافتات مكبرة فى أماكن ظاهرة تفيد عدم التعامل بشكل نهائى على تلك الأراضى، منعًا لعمليات النصب التى من الممكن أن تحدث باسم أراضى الدولة.

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