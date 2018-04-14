الكونجرس الأمريكى: الضربة الجوية ضد سوريا غير دستورية

أدان الكونجرس الأمريكي، اليوم السبت، الهجمات والتفجيرات التي أذن بها الرئيس الرئيس دونالد ترامب ضد ثلاث مدن سورية، ردًا على هجوم الأسلحة الكيميائية المزعوم في مدينة دوما السورية، وذلك حسب ما نشره الموقع الرسمي لقناة «تيلي سور» الأمريكية.



وندد البرلماني جاستن أماش، بالقصف الأمريكي على المناطق السورية قائلًا: «تلك الهجمات ليس دستورية أو قانونية ذلك إلى جانب كونها هجمات متهورة».



كما أكد برلمان الولايات المتحدة أن الهجمات غير قانونية لأنهم لا يملكون الموافقة اللازمة والمطلوبة من الحكومة المسئولة عن الإذن بتنفيذ أي عمل عسكري.



ومن ناحيته، قال عضو الكونجرس الجمهوري باربرا لي: «إن الكونجرس وليس الرئيس هو الذي يملك سلطة التصريح بالعمل العسكري، وقد أوصل الرئيس دونالد ترامب رسالة صريحة من خلال قصف سوريا بشكل غير قانوني، أنه يتجاهل من جديد سيادة الشعب وسلطة البرلمان الأمريكي برفضة الرجوع إلى الكونجرس في اتخاذ قرار يخص هذه الحرب التي لا نهاية لها».



وأدان 88 مشرّعًا جمهوريًا وديمقراطيًا قرار «ترامب» وطالبوه بالتوقف عن مهاجمة سوريا، حيث لا يوجد تهديد مباشر ضد الولايات المتحدة، بالإضافة إلى عدم وجود أدلة ملموسة حول الهجوم الكيميائي.