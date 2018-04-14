الأقطاب الكبرى.. خريطة تواجد القوى الدولية في سماء سوريا (cross media)

أمريكا تلوح بالتحذير وتُهدد وتُرسل مُدمرة عبر مياه البحر المتوسط، روسيا أيضًا تتوعد وتُرسل مدمرتها هي الأخرى عبر مياه البحر المتوسط، في الأخيرة قامت أمريكا هي وحُلفائها بتنفيذ ضربة جوية في مُحيط سوريا بالتعاون مع بريطانيا وفرنسا، لتُصبح كُبريات الدول على المحك في حرب عالمية ثالثة.



الولايات المتحدة وحلفاءها، قاموا بتنفيذ ضربات عسكرية على عدة أهداف تابعة للنظام السوري، ردًا على مزاعم استخدام أسلحة كيماوية في بلدة في الغوطة الشرقية، فجر السبت.



"الدستور" ترصد حركة الطائرات في سماء سوريا بعد تنفيذ الضربات الجوية، وتتبع الطائرات العسكرية والمدنية في المُحيط الدولي



لمُتابعة حركة الطائرات يُمكنكم قراءة الرابط التالي:

