القاهرة : السبت 14 أبريل 2018
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07:58 ص

تركيا ترحب بالهجوم الثلاثى على سوريا
07:26 ص

نص البيان التاسع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
07:00 ص

سوريا: أخلينا المناطق التى تم الهجوم عليها مسبقًا
06:25 ص

موسكو: منشآتنا فى سوريا آمنة
06:12 ص

إصابات بين المدنيين فى حمص جرّاء الهجوم الثلاثى على سوريا
06:02 ص

مصادر سورية تعلن فشل الهجوم الثلاثى فى تحقيق أهدافه

05:33 ص

كل ما تريد معرفته عن الهجوم الثلاثى على سوريا

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مسئولون أمريكيون: إطلاق أكثر من 100 صاروخ على مواقع سورية
04:57 ص

تعرّف على المناطق المستهدفة فى الضربة الثلاثية ضد سوريا
04:42 ص

انتهاء الموجة الأولى من الضربات الثلاثية على سوريا
04:29 ص

ناشطون سوريون: داعش استغل الغارات الجوية لتنفيذ هجمات
04:07 ص

بريطانيا: 4 طائرات من طراز «تورنادو راف» شاركت فى الضربة ضد سوريا
تفاعلي الدستور
السبت 14/أبريل/2018 - 03:34 م

الأقطاب الكبرى.. خريطة تواجد القوى الدولية في سماء سوريا (cross media)

الأقطاب الكبرى..
مها البديني
dostor.org/2128482

أمريكا تلوح بالتحذير وتُهدد وتُرسل مُدمرة عبر مياه البحر المتوسط، روسيا أيضًا تتوعد وتُرسل مدمرتها هي الأخرى عبر مياه البحر المتوسط، في الأخيرة قامت أمريكا هي وحُلفائها بتنفيذ ضربة جوية في مُحيط سوريا بالتعاون مع بريطانيا وفرنسا، لتُصبح كُبريات الدول على المحك في حرب عالمية ثالثة.

الولايات المتحدة وحلفاءها، قاموا بتنفيذ ضربات عسكرية على عدة أهداف تابعة للنظام السوري، ردًا على مزاعم استخدام أسلحة كيماوية في بلدة في الغوطة الشرقية، فجر السبت.

"الدستور" ترصد حركة الطائرات في سماء سوريا بعد تنفيذ الضربات الجوية، وتتبع الطائرات العسكرية والمدنية في المُحيط الدولي

لمُتابعة حركة الطائرات يُمكنكم قراءة الرابط التالي:
حركة طائرات الأقطاب الكُبرى

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