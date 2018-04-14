مصرع شخصين وإصابة آخر فى حادث تصادم بطريق مطروح

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب ثالث، إثر حادث تصادم أتوبيس بسيارة ملاكى عند قرية رأس الحكمة على طريق" مطروح، الإسكندرية"، وتم نقل الجثمانين لمستشفى رأس الحكمة للإغاثة والطوارئ، وتحويل المصاب للمستشفى العام بمدينة مرسى مطروح.



تلقى مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر، إخطارًا من مستشفى رأس الحكمة، بوصول جثتين هامدتين، باسم "عبدالعال محمد على"، 32 سنة، و"وليد رشدى تمام"، 26 سنة، وإصابة محمد أحمد أنور، وتم تحويله إلى مستشفى مطروح العام، وذلك إثر تصادم أتوبيس بسيارة بالطريق المشار إليه.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة.