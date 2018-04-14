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عالم
السبت 14/أبريل/2018 - 03:32 م

الاحتلال يعتقل 340 فلسطينيًا بسبب «فيس بوك»

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
dostor.org/2128479

واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ملاحقتها للفلسطينيين بسبب آرائهم ونشاطهم على صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، واعتقلت قرابة 340 فلسطينيًا منذ اندلاع «انتفاضة القدس» في أكتوبر2015، بتهمة التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي، ونشر صور شهداء أو أسرى، أو تسجيل الإعجاب بمنشورات الآخرين.

وقالت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية: «إن غالبية المعتقلين كانوا من القدس المحتلة، وأن لوائح اتهام وجهت لبعضهم وصدرت بحقهم أحكام مختلفة مقرونة بغرامات مالية، بتهمة التحريض، وأن آخرين تم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري لبضعة شهور دون محاكمة، وفي مرات أخرى اشترطت على بعض المعتقلين وقبل إطلاق سراحهم الامتناع عن استخدام فيسبوك لفترات تحددها شرطة الاحتلال».

وأضافت: «اعتقال الفلسطينيين بسبب منشورات ومشاركات عبر فيسبوك، يعتبر اعتقالًا تعسفيًا ومخالفًا لكل القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي كفلت للإنسان حقه في حرية الرأي والتعبير، وأن كافة الإجراءات المتخذة بحق المعتقلين هي إجراءات ظالمة وغير عادلة».

وقالت: «أصبح فيسبوك حاضرًا في لوائح الاتهام، وأن الاعتبارات القانونية في المحكمة لا تطال فقط كتابة منشور أو نشر صورة، بل أيضًا مقدار ما يوضع عليه من تعليقات أو إعجابات، والتي ترد أعدادها في بنود لائحة الاتهام لتبرير الإدانة وفق منطق الاحتلال».

يذكر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي شكلت وحدة خاصة في هيئة أركان الجيش الإسرائيلي تسمى «وحدة سايبر العربية»، لرصد ومتابعة شبكات التواصل الاجتماعي، وما يُنشر عليها.

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