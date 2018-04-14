القاهرة : السبت 14 أبريل 2018
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السبت 14/أبريل/2018 - 03:27 م

انتظام مرورى بشوارع القاهرة والجيزة خلال الفترة المسائية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
dostor.org/2128471

شهدت محاور وميادين القاهرة والجيزة، انتظامًا فى حركة سير السيارات، وسط تواجد أمنى لرجال المرور بجميع الشوارع والميادين الرئيسية، لملاحظة حركة السيارات.

انتظمت حركة المرور أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من مناطق الجيزة، ومتجه لشرق القاهرة، وكذلك الأمر أعلى منطقة الشهيد حتى منزل رمسيس، وأيضًا أحجام مرورية بمطلع أكتوبر من العروبة ومتجه لوسط البلد والجيزة بأعلى الوصلة المعلقة، وبمنزل محور النصر.

وظهر انسياب محدود فى حركة السيارات أعلى الدائرى للمتجه من مناطق التجمع الخامس وفى طريقه إلى البساتين، وزهراء المعادى، وفى الاتجاه العكسى ظهر انسياب محدود فى الحركة المرورية.

كما انتظمت حركة السيارات بميدان روكسى ورابعة وطريق الأوتوستراد، ومناطق غلق الإشارات فى الميادين الرئيسية فى العاصمة.

ويشهد محور 26 يوليو أمام القادم من مناطق أكتوبر وفى طريقه إلى الجيزة وأعلى ميدان لبنان، سيولة مرورية فى حركة السيارات، وانتظمت حركة السيارات أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاهين.

وشهد كوبرى 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد وفى طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس انتظامًا فى حركة المركبات أعلى مناطق الزمالك.

وشهد ميدان مصطفى محمود انسيابًا فى حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبرى 15 مايو في ظل تواجد مرورى.

وانتظمت أيضًا حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشارعى الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بجميع الطرق.

وشهد شارعا فيصل والهرم وكوبري عباس والجامعة وميدان النهضة كثافات متحركة وسط متابعة رجال المرور للسيارات، فى حين تظهر بعض الكثافات المتقطعة بالطريق الدائرى، مثل نفق السلام اتجاه القاهرة الجديدة ونزلة طريق "مصر- الإسكندرية" الزراعى.

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