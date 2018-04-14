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السبت 14/أبريل/2018 - 03:26 م

«الشعراوي»: تطعيم 3 آلاف نزيل بـ«سجن جمصة العمومي»

صوره من الحدث
صوره من الحدث
الدقهلية - سالى نافع
dostor.org/2128470

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، أن النتائج التي تحققت لعمليات التطعيم الطبي الشامل للنزلاء الجُدد بسجن جمصة العمومي، أسفرت عن تطعيم 3000 سجين، بالإضافة إلى تطعيم جميع العاملين من الضباط، والجنود، والأفراد العاملين بالسجن ضد الأمراض المختلفة.

جاءت تصريحات المحافظ، بعد إطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، بشأن عمليات التطعيم لنزلاء السجن ضمن الخطة التي أعدتها مديرية الصحة لإجراء التطعيمات اللازمة لأماكن التجمعات للوقاية من الأمراض المختلفة خلال فصل الصيف.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن الخطة التي تم إعدادها في هذا الشأن تم تنفيذها للنزلاء الجُدد بسجن جمصة العمومي أمس الجمعة، كحملة تطعيمات لنزلاء السجن بناء على توجيهات الوزير المحافظ.

وأضاف مكي أن من قام بتقديم الخدمة والتطعيم حملة من مديرية الصحة شارك فيها 70 فردا من الأطباء، وهيئات التمريض، والفنيين والعاملين والسائقين الإداريين، كما ضم فريق العمل وكيل المديرية مدير عام الطب الوقائي، مأمور السجن، فريق طبي كامل من الأطباء والتمريض والفنيين من مستشفى جمصة والإدارة الصحية بجمصة.

في السياق ذاته، أشاد محافظ الدقهلية بجهود مديرية الصحة في هذا المجال، مؤكدًا أهمية أن يشمل تنفيذ الخطة علي باقي المواقع، والسجون المماثلة بنطاق المحافظة.

«الشعراوي»: تطعيم 3 آلاف نزيل بـ«سجن جمصة العمومي»
«الشعراوي»: تطعيم 3 آلاف نزيل بـ«سجن جمصة العمومي»
«الشعراوي»: تطعيم 3 آلاف نزيل بـ«سجن جمصة العمومي»
«الشعراوي»: تطعيم 3 آلاف نزيل بـ«سجن جمصة العمومي»
«الشعراوي»: تطعيم 3 آلاف نزيل بـ«سجن جمصة العمومي»
«الشعراوي»: تطعيم 3 آلاف نزيل بـ«سجن جمصة العمومي»
«الشعراوي»: تطعيم 3 آلاف نزيل بـ«سجن جمصة العمومي»
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