السفير الأمريكى بروسيا: واشنطن أبلغت موسكو بالضربة الجوية

اعتبر السفير الأمريكي في روسيا، جون هانتسمان، اليوم السبت، أن الضربة التي وجهتها الدول الغربية لسوريا ليست نزاعًا بين الدول العظمى، مؤكدًا أن واشنطن أبلغت موسكو بالضربة قبل وقوعها.



وقال «هانتسمان» في كلمة مسجلة للمواطنين الروس، نُشرت على حساب السفارة الأمريكية الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» - وفقا لقناة «روسيا اليوم»، «الأمر لا يتعلق بنزاع بين الدول العظمى، ندافع عن المبدأ الذي يؤكد عدم جواز استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان أو زمان».



وأضاف أن واشنطن أبلغت موسكو قبل القصف، مشيرًا إلى أن الضربة اقتصرت على مواقع محددة ذات صلة بالأسلحة الكيميائية.



وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد وجهت في - وقت سابق - اليوم ضربة عسكرية بالتنسيق مع بريطانيا وفرنسا في أماكن محددة في سوريا على خلفية الاتهامات المزعومة باستخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية في مدينة دوما.



