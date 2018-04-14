«الأوقاف»: أخطرنا الجهات المعنية للتحقيق فى بيع أسهم الهيئة

قال الشيخ جابر طايع، رئيس مجلس وكلاء الأوقاف ورئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن الوزير الدكتور محمد مختار جمعة، قرر مخاطبة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والنيابة الإدارية، للتحقيق فى واقعة بيع أسهم هيئة الأوقاف المصرية ببنك التعمير والإسكان، دون العرض على مجلس إدارة الهيئة أو مجلس وكلاء الأوقاف أو لجنة الاستثمار.



وأوضح "طايع" -فى تصريحات له خلال اجتماع لجنة الخطة بالموزانة لمناقشة الحساب الختامي لموازنة 2016 - 2017- أنه تم طلب حضور رئيس هيئة الأوقاف المصرية فى 14 مارس الماضى، لاجتماع مجلس وكلاء الأوقاف، وطُلب منه ردًا كتابيًا فى هذا الشأن ولم يرد عليه، وتم إرسال خطاب ثان له، وبناءً عليه تم رفع مذكرة للوزير واتخذ بدوره إجراءات وتدابير لازمة بمخاطبة الجهاز المركزى للمحاسبات والنيابة الإدارية.



وأضاف: أن "هناك مخالفة صريحة فى الشق الإجرائى، وشبهة عمولات وتربح فى التعامل مع شركة الأوراق المالية"، متابعًا: "استشفينا ذلك من النقاش بين رئيس الهيئة وممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، وأصدر الوزير توجيهاته بتشكيل لجنة لبحث الموضوع بالهيئة واتخاذ قرار خلال أسبوع".



وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد ناقشت مسببات الخسائر المتتالية من واقع الحسابات الختامية لهيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2016-2017، وتغيب عنه الدكتور أحمد عبدالحافظ، رئيس هيئة الأوقاف، حيث نقل أحد ممثلى الهيئة اعتذاره للجنة الخطة.