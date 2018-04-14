القاهرة : السبت 14 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:58 ص

تركيا ترحب بالهجوم الثلاثى على سوريا
07:26 ص

نص البيان التاسع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
07:00 ص

سوريا: أخلينا المناطق التى تم الهجوم عليها مسبقًا
06:25 ص

موسكو: منشآتنا فى سوريا آمنة
06:12 ص

إصابات بين المدنيين فى حمص جرّاء الهجوم الثلاثى على سوريا
06:02 ص

مصادر سورية تعلن فشل الهجوم الثلاثى فى تحقيق أهدافه

05:33 ص

كل ما تريد معرفته عن الهجوم الثلاثى على سوريا

05:08 ص

مسئولون أمريكيون: إطلاق أكثر من 100 صاروخ على مواقع سورية
04:57 ص

تعرّف على المناطق المستهدفة فى الضربة الثلاثية ضد سوريا
04:42 ص

انتهاء الموجة الأولى من الضربات الثلاثية على سوريا
04:29 ص

ناشطون سوريون: داعش استغل الغارات الجوية لتنفيذ هجمات
04:07 ص

بريطانيا: 4 طائرات من طراز «تورنادو راف» شاركت فى الضربة ضد سوريا
سياسي
السبت 14/أبريل/2018 - 03:25 م

«الأوقاف»: أخطرنا الجهات المعنية للتحقيق فى بيع أسهم الهيئة

الشيخ جابر طايع
الشيخ جابر طايع
السيد السعدني
dostor.org/2128468

قال الشيخ جابر طايع، رئيس مجلس وكلاء الأوقاف ورئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن الوزير الدكتور محمد مختار جمعة، قرر مخاطبة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والنيابة الإدارية، للتحقيق فى واقعة بيع أسهم هيئة الأوقاف المصرية ببنك التعمير والإسكان، دون العرض على مجلس إدارة الهيئة أو مجلس وكلاء الأوقاف أو لجنة الاستثمار.

وأوضح "طايع" -فى تصريحات له خلال اجتماع لجنة الخطة بالموزانة لمناقشة الحساب الختامي لموازنة 2016 - 2017- أنه تم طلب حضور رئيس هيئة الأوقاف المصرية فى 14 مارس الماضى، لاجتماع مجلس وكلاء الأوقاف، وطُلب منه ردًا كتابيًا فى هذا الشأن ولم يرد عليه، وتم إرسال خطاب ثان له، وبناءً عليه تم رفع مذكرة للوزير واتخذ بدوره إجراءات وتدابير لازمة بمخاطبة الجهاز المركزى للمحاسبات والنيابة الإدارية.

وأضاف: أن "هناك مخالفة صريحة فى الشق الإجرائى، وشبهة عمولات وتربح فى التعامل مع شركة الأوراق المالية"، متابعًا: "استشفينا ذلك من النقاش بين رئيس الهيئة وممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، وأصدر الوزير توجيهاته بتشكيل لجنة لبحث الموضوع بالهيئة واتخاذ قرار خلال أسبوع".

وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد ناقشت مسببات الخسائر المتتالية من واقع الحسابات الختامية لهيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2016-2017، وتغيب عنه الدكتور أحمد عبدالحافظ، رئيس هيئة الأوقاف، حيث نقل أحد ممثلى الهيئة اعتذاره للجنة الخطة.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور

منذ أقل من شهر

مواجهة بين «تيار الاستقلال» و«فى حب مصر» حول معركة هيئة مكتب المهندسين

منذ أقل من شهر

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟

منذ أقل من شهر

مطالب المرأة: «مواصلة الدعم وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا»

منذ أقل من شهر

المؤشرات النهائية للانتخابات الرئاسية بالبحرالأحمر

منذ أقل من شهر

سقوط «شاشة عرض» على المحتفين بالانتخابات فى دار السلام

الآن

المالية: كل دولار زيادة بأسعار النفط يكلف الدولة 4 مليارات جنيه

السيسي يصل السعودية للمشاركة فى القمة العربية

ضبط وإحضار 5 أمناء جُدد لاتهامهم بالتواطؤ مع تجار المخدرات

«التموين» تعلن بدء توريد القمح المحلى

الأكثر قراءة

«قائمة الشرف».. أسماء شهداء الهجوم الإرهابى بوسط سيناء

«إسكان البرلمان» تفجر مفاجأة حول قانون الإيجار القديم

أول تعليق لبشار الأسد بعد القصف الثلاثى على سوريا

القوات المسلحة تحبط عملية إرهابية بوسط سيناء

ألبومات الصور

5 ورش لـ«القومى للسينما» بمهرجان الإسماعيلية

«التجارى وفا بنك إيجيبت» راعيًا لملتقى «نِقْدَر» التوظيفى (صور)

مركز الإبداع الفنى بدمنهور يحتفل بيوم اليتيم

إطلاق فعاليات مبادرة «من أجلك» بجامعة دمياط

نجم الساعة

محمد فودة يكتب: «غلطة الشاطرة».. كيف أخطأت وزيرة الثقافة في اختيار محمد حفظي رئيسًا لـ«القاهرة السينمائي»؟

الأكثر قراءة

«قائمة الشرف».. أسماء شهداء الهجوم الإرهابى بوسط سيناء

«إسكان البرلمان» تفجر مفاجأة حول قانون الإيجار القديم

أول تعليق لبشار الأسد بعد القصف الثلاثى على سوريا

القوات المسلحة تحبط عملية إرهابية بوسط سيناء

كشكول

بالصور.. جامعة المنيا تنظم مارثون للجري

التعليم ترد على واقعة تشويه وجه طالب الابتدائي

منسقة "تمرد" تكشف بعملية حسابية عدم تناسب الفترة الزمنية للفصل الدراسي الثاني

الجامعات تستعد للامتحانات.. حظر الأسئلة السياسية والدينية وتصحيح المادة بنفس اليوم لسرعة إعلان النتائج

"الأبنية التعليمية" تكشف حقيقة طلب تحويل فائض ميزانية التعليم لصالحها

الأمصار

قيادي بتنظيم القاعدة يسلم نفسه للسلطات الصومالية

19 مليار درهم قيمة المبايعات العقارية في دبي

تعرف على أخر الكائنات المهددة بالانقراض

صورة.. بركان على المريخ يُثير حيرة العلماء

وفاة ميلوش فورمان الحائز على جائزة الأوسكار

منوعات

فيديوجراف.. «حجاب شقيقة هيفاء.. وفتاة تتعهد بخلع ملابسها» أبرز أخبار اليوم

ألماس وذهب.. أحدث تقاليع الوجبات حول العالم

اكتشاف حقل مغناطيسي ثانٍ للأرض

ولاد الكار

عن تحقيقه «نحو الأمية».. أحمد عاطف يفوز بجائزة الصحافة والإعلام

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك