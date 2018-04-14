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سياسي
السبت 14/أبريل/2018 - 03:20 م

برلمانى يطالب بلجنة تقصى حقائق فى «مخالفات» هيئة الأوقاف

النائب طلعت خليل
النائب طلعت خليل
السيد السعدني
dostor.org/2128464

قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، إن وجود 2.3 مليار جنيه بأرصدة هيئة الأوقاف المصرية في البنوك دون استخدام أو استثمار يعد إهدارًا لأموال الواقفين، ما يتطلب تشكيل لجنة تقصى حقائق من مجلس النواب.

وأضاف "خليل"، أن أصول الهيئة من الأراضى الزراعية وأراضى الفضاء والنقدية بالبنوك تُدار بعشوائية، ما أثر على الإيرادات التى لا تتناسب مع طبيعة ما تمتلكه الهيئة من أصول، مطالبًا ببيان إحصائى وتحليلى عما تمتلكه الهيئة من أصول، مؤكدا أن عدم حصر ما تمتلكه الهيئة من أصول كارثة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمناقشة حساب ختامى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2016/2017، المنعقدة الآن برئاسة النائب بدأ منذ قليل اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمناقشة حساب ختامى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2016/2017، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة.

ويُناقش الاجتماع مسببات الخسائر المتتالية من واقع الحسابات الختامية لهيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 20162017، وتغيب عنه الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس هيئة الأوقاف، حيث نقل أحد ممثلى الهيئة اعتذاره للجنة الخطة.

من ناحيته، قال النائب مصطفى سالم، إن اعتذار رئيس هيئة الأوقاف غير مقبول للجنة لوجود طلبات مهمة سبق أن ناقشتها اللجنة معه فى 5 مارس الماضى وكان من المفترض استكمال المناقشات اليوم.

وأوضح سالم، أن غياب رئيس هيئة الأوقاف عن الاجتماع يُثير الريبة والشك ويعتبر متعمدًا ونوعًا من أنواع تعطيل العمل فى المجلس، وأوصت اللجنة بمخاطبة وزير الأوقاف باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه رئيس الهيئة بشأن تعمده عدم حضور أعمال اللجنة اليوم وتعطيل أعمال مجلس النواب دون وجود مانع قانونى أو سابق إخطار كتابى للمجلس مع إخطار رئيس مجلس الوزراء بذلك.

ومن ناحيته قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "نحن ننتظر ردودًا منه شخصيًا فى أمور يجب أن تُباشرها جهات التحقيق، الهيئة فيها بلاوى وجايين النهارده علشان نتعرف عليها وغياب رئيس الهيئة عن اجتماع اليوم تغطية على البلاوى".

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